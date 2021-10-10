Карагандинцы жалуются на сокращенное количество пассажирского транспорта

Нехватка дизельного топлива привела к проблемам с движением общественного транспорта в Караганде, передает zakon.kz.

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Водители говорят, что нет солярки, - делятся карагандинцы.

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Власти подтверждают: на автозаправочных станциях на данный момент нет дизельного топлива, что и ограничило выезд ряда автобусов на маршрут.

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Сегодня на городских маршрутах города на линии находятся 193 автобуса – 72% от плана по расписанию выходного дня. В связи с отсутствием дизельного топлива на автозаправочных станциях сорван выход маршрута №02, на некоторых маршрутах курсирует сокращенное количество пассажирского транспорта. Маршруты №28 и 29 находятся на линии, - рассказали ekaraganda.kz в отделе КХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.

Также сообщается, что 11 октября, согласно информации автопарков Караганды, ожидается плановый запуск всех маршрутов.

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