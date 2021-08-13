Куда уходит дизель - экспертное мнение

Уже середина августа. На топливном рынке относительно спокойно, если не считать невысокий уровень запасов дизельного топлива в регионах Казахстана, считает эксперт по рынку нефти и газа Ерлан Жаукин.

Начнем по порядку.

1. Дизельное топливо.

Прогнозные объемы производства и потребления дизельного топлива в Казахстане в августе сбалансированы, то есть ожидаемые объемы производства дизеля на казахстанских НПЗ обеспечивают потребности рынка в текущем месяце. При этом в условиях засушливого лета и для оказания поддержки крестьянам, правительство РК выделило дополнительно 43 тыс. тонн дизельного топлива для проведения сенокоса. Этот объем фактически добавлен к ранее распределенным на июль-октябрь 396 тыс. тоннам льготного дизеля.

Стоит отметить, что из года в год объемы распределения дизельного топлива для нужд сельхозпроизводителей увеличиваются на 5-10%. При этом довольно часто льготный дизель появляется на коммерческом рынке, но уже по коммерческой стоимости. Учитывая, что исполнение программ по обеспечению крестьян удешевленным дизельным топливом лежит на плечах бизнеса, то факты перепродаж льготного дизеля на коммерческом рынке оказывают влияние на ценообразование нефти, поставляемой на НПЗ РК и вызывают ряд вопросов, касающихся реальной потребности сельского хозяйства в дизельном топливе.

Вернемся к нашему плану производства и прогнозу потребления. То есть дополнительный объем поставок дизеля для проведения сенокоса будет фактически снят с рынка и направлен на нужды крестьян. Розничный рынок и отдельные отрасли промышленности недополучат необходимые объемы дизельного топлива. А что такое 43 тыс. тонн дизеля сегодня - это почти трехсуточный объем потребления дизеля в Казахстане.

Каковы ближайшие перспективы? Как уже говорилось выше, объемы производства и потребления дизеля на сегодня сбалансированы. Но есть одно большое "но". Во второй половине сентября ПНХЗ будет остановлен на плановый ремонт. Этот ремонт уже был перенесен и дальше его откладывать просто нельзя. На фоне ожиданий остановки ПНХЗ, относительно невысоком уровне запасов дизельного топлива в регионах страны и увеличения квот на поставку дизельного топлива для нужд крестьян существует высокий риск возникновения дефицита дизельного топлива.

Риск возникновения дефицита можно было бы закрыть импортом из России, но минимальная цена российского дизеля с поставкой в Казахстан на сегодня составляет около 215-217 тг/литр. И это цена на границе, без учета стоимости расходов по доставке топлива в регионы страны. Средняя цена дизеля на АЗС Казахстана на сегодня составляет 197 тг/литр. Вряд ли кто-либо рискнет при такой конъюнктуре нашего рынка везти дизельное топливо из России.

Я неоднократно отмечал, что отставание казахстанского розничного рынка от общемирового рынка, да даже от рынков наших ближайших соседей, не принесет ничего хорошего.

Что мы имеем сегодня? Правительством приняты меры по запрету вывоза ГСМ всеми видами транспорта. Но практически каждый день поступают сигналы о вывозе дизельного топлива в приграничных с Россией регионах страны. Почему?

В России, как и в Казахстане наблюдается устойчивый спрос на дизельное топливо. А в условиях ограниченности ресурсов дизеля на сопредельных рынках кто получает топливо? Правильно!!! Тот, кто больше платит. И пусть это незаконно, но это возможность заработать больше. Обычная человеческая алчность и ничего личного.

Простая арифметика - стоимость 1 литра дизельного топлива в Новосибирской области России - 49,7 рублей или и 289 тенге. Цена на казахстанских АЗС - 197 тг/литр. Разница составляет около 90 тг/литр. И в условиях, когда розничная цена в Казахстане сдерживается административными методами и реальная рыночная оптовая цена дизельного топлива превышает розничную, то бизнес уходит в тень.

Я не оправдываю нарушений казахстанского законодательства, но пора бы выпустить "джина из бутылки", иначе перетоки дизеля перерастут в промышленные масштабы, ведь у нерадивого бизнеса аппетит тоже приходит во время еды.

Рыночные механизмы позволят найти этому самому рынку свой баланс. Сдерживание розничной цены сегодня, позволяет сглаживать существующую проблему только сегодня. А что будет завтра?

2. Бензин.

Если с дизельным топливом ситуация вызывает некоторые опасения, то с бензином в стране все в порядке. Запасы бензина на нефтебазах растут. Заводы на сегодня его вырабатывают более, чем достаточно, что позволяет формировать запасы в регионах в свете предстоящей остановки на плановый ремонт Павлодарского НПЗ.

Средняя стоимость бензина АИ-92 в РК установилась в районе 172 тг/литр. Можно утверждать, что это высокая цена для нашего населения с его низкими доходами. Но в соседней России литр 92-го стоит 41,8 руб или 242 тг/литр, в Кыргызстане - 272 тг/литр. То есть стоимость бензина АИ-92 на АЗС Казахстана ниже, чем в России и Кыргызстана на 70 и 100 тг/литр соответственно. И даже в условиях жесткого запрета на вывоз топлива из страны в соседние государства, риск перетока дешевого казахстанского бензина остается крайне высоким.

Экспортная стоимость бензина АИ-92 казахстанского бензина уже более, чем в 2 раза превышает его стоимость на внутреннем рынке страны. Расчеты экономики экспортных поставок бензина АИ-92 производства Атырауского НПЗ в августе показывают, что разница между экспортной и внутренней ценой атырауского бензина уже составляет около 480$/тн или более 153 тенге на 1 литре.

Текущая цена бензина в стране регулируется отнюдь не рыночными механизмами, а сугубо административными методами. И это регулирование весьма ощутимо сказывается на экономике нефтедобывающих компаний, вынужденных обеспечивать поставки нефти на внутренний рынок по бросовым ценам.