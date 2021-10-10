"Буревестник" одержал первую победу на клубном чемпионате Азии

10 октября 2021, 19:13
Фото: asianvolleyball.net

Алматинский волейбольный клуб "Буревестник" набрал первые очки на чемпионате Азии среди клубов, передает zakon.kz.

Во втором туре казахстанская команда переиграла хозяев турнира – "Накхон Ратчасима" из Таиланда – 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).

Подопечные Марата Имангалиева в подгруппе "А" еще сыграют две игры с коллективами из Шри-Ланки и Кувейта. По итогам этих игр будет известно, продолжат ли алматинцы выступление в играх плей-офф.

В первом туре "Буревестник" проиграл клубу из Ирака South Gas Club – 2:3.

Куандык Шынасилов


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