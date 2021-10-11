О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1717 человек. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось, на 146 человек. Например, в Алматы статистика показывает понижение на 18 пунктов, в Шымкенте - на 25, а в Алматинской области - на 29, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан – 280,

в городе Алматы – 326,

в городе Шымкент – 28,

в Акмолинской области – 112,

в Актюбинской области – 46,

в Алматинской области – 120,

в Атырауской области – 39,

в ВКО – 99,

в Жамбылской области – 16,

в ЗКО – 45,

в Карагандинской области – 149,

в Костанайской области – 96,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области – 14,

в Павлодарской области – 163,

в СКО – 141,

в Туркестанской области – 29.

Всего в стране подтвержден 905 641 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 14,

в городе Алматы - 334,

в городе Шымкент - 22,

в Акмолинской области - 91,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 145,

в Атырауской области - 14,

в ВКО - 147,

в Жамбылской области - 17,

в ЗКО - 119,

в Карагандинской области - 134,

в Костанайской области - 99,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области - 182,

в СКО - 54,

в Туркестанской области - 39.

Всего в стране выздоровели 847 456 человек от COVID-19.



⠀