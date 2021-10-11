Казахстанские школьники учились онлайн дольше сверстников в Европе и ЕАЭС

По данным ЮНЕСКО, пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в функционировании систем образования, который затронул почти 1,6 млрд учащихся в более чем 190 странах, сообщает zakon.kz.

Закрытие школ и других образовательных учреждений коснулось 94% мирового контингента школьников и студентов. При этом наблюдался заметный разлет степени охвата дистанционным обучением: в странах с высоким уровнем дохода дистанционным обучением было охвачено примерно 80%–85% учащихся, в то время как в странах с низким уровнем дохода этот показатель был ниже 50%, пишет ranking.kz.

Как отмечается, подобные критические различия в значительной степени объясняются цифровым разрывом, в том числе — низким доступом к интернету в небогатых странах, где вместо интернета использовали более традиционные способы, например радио и ТВ.

В Казахстане коронавирусные ограничения затронули школы сильнее, чем в других странах ЦА, ЕАЭС, а также некоторых странах Европы, в том числе — развитых. Так, школы РК были закрыты на рекордные 11 месяцев и 3 недели, из них почти 2,5 месяца — полностью, 8 месяцев и 3 недели — частично. Соответственно нагрузка на инфраструктуру из-за дистанционного обучения в РК была заметно выше, чем в других странах, - отмечают аналитики.

Например, в Кыргызстане закрытие школ продлилось лишь 6,5 месяца, в России, Армении и Узбекистане — около 3 месяцев. А в странах — "ковид-диссидентах" (например, Таджикистане, Туркменистане или Беларуси) на дистанционное обучение не переходили совсем, и школы не закрывались.

Если говорить о странах Европы, то долгосрочное закрытие школ наблюдалось, к примеру, в Польше (10 месяцев и 3 недели) и Германии (9,5 месяца). Однако казахстанские школьники были на "удаленке" даже дольше европейских.

Как отмечается в исследовании, выдержать длительное дистанционное обучение в Казахстане было возможно благодаря существующей инфраструктуре, в первую очередь — доступности интернета.

По итогам первого полугодия текущего года проникновение интернета в стране составляло 98,3%. При этом в основном в республике пользуются мобильным интернетом. Так, к концу июня в стране насчитывалось 16 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — на 6,9% больше аналогичного периода прошлого года.