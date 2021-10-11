Сколько антиваксеров изменили свое мнение в Казахстане

Проблема отказов от вакцинации в Казахстане по-прежнему стоит остро. Об этом на правчасе в Мажилисе по вопросам санэпидситуации в стране рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил Цой, с целью дальнейшего обеспечения эпидемиологического благополучия по вакциноуправляемым инфекциям в республике продолжается работа по поддержанию рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения уровня охвата профилактическими прививками.

Вместе с тем по итогам 2020 года отмечено недостижение оптимальных величин охвата вакцинацией. Недостижение охвата было связано с введением режима чрезвычайного положения с марта по май 2020 года в связи с пандемией по коронавирусной инфекции. В текущем году регионами проводится работа по охвату иммунизацией планового контингента, а также вакцинация лиц, пропустивших вакцинацию в прошлом году, - сказал министр.

При этом он добавил, что по-прежнему остро стоит проблема отказов от вакцинации.

С 2013 года по настоящее время от числа подлежащих вакцинации отказались от профилактических прививок 24 976 человек, из них 58% - по личным убеждениям, 23,2% - по религиозным убеждениям, 12,8% - из-за недоверия к вакцинам, 6% - в результате негативной информации в СМИ. За первое полугодие этого года зарегистрировано 3417 случаев отказа от вакцинации. Нами на постоянной основе проводится разъяснительная работа с противниками вакцинации, и в текущем году поменяли свое мнение о вакцинации и привились 197 человек, - заключил глава Минздрава.

Оксана Скибан, Нур-Султан