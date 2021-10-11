В полиции рассказали подробности смертельного прыжка карагандинки

10 октября в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение, что на аттракционе типа "тарзанка" произошел несчастный случай, сообщает zakon.kz.

Через несколько минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, во время прыжка с крыши девятиэтажного дома получила травмы 33-летняя женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Медики боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не удалось - полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами уголовное дело с ч. 1 ст. 306 УК РК переквалифицировано на ч. 3 ст. 306 УК РК. Проводится расследование. пресс-служба ДП Карагандинской области

Как отметили в ведомстве, "в рамках данного уголовного полицейские выясняют, имел ли организатор аттракциона лицензию на данный вид деятельности, соблюдались ли правила безопасности".

Ранее стало известно, что 33-летняя женщина разбилась при прыжке с тарзанки в Караганде - она получила травмы, несовместимые с жизнью.