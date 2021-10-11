17-летний юноша выпал из окна высотки в Павлодаре

В Павлодаре 17-летний юноша выпал из окна многоэтажки, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 9 октября.

В Павлодаре по улице Ак.Чокина, 100 обнаружен труп несовершеннолетнего 2004 года рождения. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), - сообщили в пресс-службе полиции Павлодарской области.

Назначены экспертизы.

Как уточняет издание Pavon.kz, в управлении образования региона выразили соболезнования и попросили дождаться окончания следствия.

О причинах случившегося в госорганах не сообщают.