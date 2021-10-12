Получить британскую степень MBA в Казахстане стало возможно с DMU Kazakhstan

De Montfort University Kazakhstan, официальный филиал британского De Montfort University Leicester открывает набор на программу Global MBA.

Что же предлагает казахстанцам этот университет? Global Masters of Business Administration — это программа магистратуры, аккредитованная Chartered Management Institute (CMI). Программа сосредоточена на практической подготовке профессионалов к руководству командами.

Особое внимание уделяется получению углубленного и прикладного понимания ключевых аспектов международного бизнеса. Программа нацелена на предоставление практических бизнес навыков. Важным отличием программы является тот факт, что для защиты выпускники готовят не стандартную диссертацию, которая включает в себя в основном академические блоки, а бизнес или социальные проекты, реализованные в формате, который используется в бизнес среде.

По окончании Global MBA выпускники получат международный диплом De Montfort University Leicester.

Университет De Montfort (Лестер, Великобритания) – ведущий университет в области бизнес-образования. Согласно британскому рейтингу Teaching Excellence Framework (TEF), университет получил золотую награду за качество преподавания.

Программу ведут только иностранные преподаватели с практическим опытом ведения бизнеса и опытом преподавания. Среди наставников программы Ректор De Montfort University Казахстан, PHD в области менеджмента, профессор доктор Джеймс Паундер, а также выпускница программы Гарварда, PHD в области финансов из Австралии, Мария Пионка, доктор Дэвид Санрандрэу Калонэ из Британии и профессор Роджер Ниблер, DBA в области менеджмента из США. Все преподаватели – опытные практики, работавшие в крупных финансовых организациях по всему миру.

Исходя из своего опыта, они уделяют особое внимание ключевым аспектам бизнеса и управления, развитию практических навыков, необходимых для работы. Еще одно преимущество - укрепление иностранного языка, так как весь учебный процесс проходит на английском языке.

В процессе обучения студенты получат Professional Skills Experience. Сюда войдут мастер-классы от ведущих специалистов отрасли, тимбилдинги и воркшопы по развитию карьеры.

О программе Global MBA DMU Практический курс MBA по стандартам Великобритании.

Программа - победитель английского рейтинга образовательных программ National Undergraduate Employability Awards 2021 года в области трудоустройства. Программа аккредитована Chartered Management Institute (CMI) и даёт возможность развить лидерские качества, востребованные в глобальной карьере. Выпускники программы работают по всему миру в таких компаниях, как Deloitte, Barclays и Software Group. Все преподаватели – приглашенные иностранные эксперты с большим опытом в бизнесе. Язык обучения: английский. Длительность программы – 15 месяцев. Начало обучения – январь 2022 г.

Поездка в Англию на обучение в течение двух лет может стоить до 100 тысяч долларов. При этом то же образование, полученное в Казахстане в британском университете De Montfort University Kazakhstan, будет стоить более, чем в два раза меньше. При подаче документов до 15 декабря 2021 года студенты программы получают скидку 10% на весь период обучения. Стоимость составит 18 000$ вместо 20 000$.

DMU Казахстан

Первый британский университет, предоставляющий британское образование в Казахстане. Государственная лицензия РК № 270 от 27 апреля 2021 года, лицензия МОН РК №KZ81LAA00032014.