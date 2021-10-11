Ваш ДГД: Для чего нужен предварительный акт налоговой проверки

О предварительном акте налоговой проверки и основной цели введения этой нормы в рубрике "Ваш ДГД" рассказывает руководитель отдела аудита № 1 Департамента государственных доходов по г. Алматы Улжан Бактыбаева, сообщает zakon.kz.
Предварительный акт налоговой проверки внедрен в Казахстане с 1 июля 2017 года. В Налоговый кодекс внесена поправка, предоставляющая право налогоплательщикам подавать до окончания налоговой проверки письменные возражения на предварительные результаты проверки.
Основной целью введения этой нормы является:
- доступное регулирование налоговых споров внутри органов государственных доходов;
- повышение качества проводимых налоговых проверок и профессионализма проверяющих аудиторов;
- уменьшение количества жалоб на уведомления о результатах проверок.
Согласно статьи 157 Налогового кодекса, уполномоченным органом – Министерством финансов РК утверждены правила и сроки подачи письменного возражения, вручения предварительного акта, а также категории налогоплательщиков, в отношении которых действуют нормы предварительного акта налоговой проверки.
Категории налогоплательщиков, которые вправе подавать возражения к предварительному акту налоговой проверки:
1. подлежащие налоговому мониторингу;
2. заключившие инвестиционные контракты;
3. по актам проверок, начисление которых превышает 20 000 МРП.
Порядок и срок вручения налогоплательщику предварительного акта:
- предварительный акт вручаются налогоплательщику (налоговому агенту) лично под роспись не менее чем за 5 рабочих дней до окончания срока проведения налоговой проверки;
- одновременно с предварительным актом вручается извещение о приостановлении налоговой проверки в соответствии с пунктом 4 статьи 146 Налогового кодекса;
- при невозможности вручения налогоплательщику (налоговому агенту) предварительного акта в связи с отсутствием его по месту нахождения, проводится налоговое обследование с привлечением понятых в порядке, установленном статьей 70 Налогового кодекса.
Порядок и сроки предоставления письменного возражения к предварительному акту, а также рассмотрения такого возражения:
Письменное возражение к предварительному акту представляется в орган государственных доходов, осуществляющей налоговую проверку, в явочном порядке в течение 15 рабочих дней со дня вручения предварительного акта.
Письменное возражение рассматривается в пределах указанных в нем вопросов в течение пяти рабочих дней с момента его получения.
Письменное возражение содержит:
- наименование органа государственных доходов, осуществляющего налоговую проверку;
- фамилию, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование налогоплательщика (налогового агента) или законного либо уполномоченного представителя в соответствии со статьей 16 Налогового кодекса, подающего письменное возражение, его место жительства (место нахождения);
- идентификационный номер;
- дату подписания письменного возражения налогоплательщиком (налоговым агентом)
- обстоятельство, на котором лицо, подающее письменные возражение, основывает свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
- перечень прилагаемых документов.
Налогоплательщик вправе отозвать ранее подписанное письменное возражение.
Налоговые проверки завершаются в порядке, установленном главой 18 Налогового кодекса.
Алгоритм рассмотрения письменных возражений
После получения предварительного акта, налогоплательщик в течение 15 рабочих дней представляет письменные возражения в орган государственных доходов, который проводит налоговую проверку.
Орган госдоходов рассматривает данное возражение в течение пяти рабочих дней. В случае согласия с возражениями налогоплательщика, совершается окончательный акт налоговой проверки. А в случае несогласия направляется запрос в Комитет госдоходов с приложением соответствующих документов. КГД рассматривает данный вопрос в течение 10 рабочих дней.
В случае необходимости направления запроса для получения дополнительных сведений, рассмотрение данного возражения продлевается до 30 календарных дней.
После рассмотрения письменного возражения, совершается окончательный акт налоговой проверки.
В случае непредставления письменного возражения, окончательный акт совершается в течение трех рабочих дней.
В случае отзыва письменного возражения также завершается в течение трех рабочих жней.
В случае отсутствия налогоплательщика по месту нахождения, акт налоговой проверки совершается в течение одного рабочего дня.
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