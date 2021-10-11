Ваш ДГД: Для чего нужен предварительный акт налоговой проверки

О предварительном акте налоговой проверки и основной цели введения этой нормы в рубрике "Ваш ДГД" рассказывает руководитель отдела аудита № 1 Департамента государственных доходов по г. Алматы Улжан Бактыбаева, сообщает zakon.kz.

Предварительный акт налоговой проверки внедрен в Казахстане с 1 июля 2017 года. В Налоговый кодекс внесена поправка, предоставляющая право налогоплательщикам подавать до окончания налоговой проверки письменные возражения на предварительные результаты проверки.

Основной целью введения этой нормы является:

- доступное регулирование налоговых споров внутри органов государственных доходов;

- повышение качества проводимых налоговых проверок и профессионализма проверяющих аудиторов;

- уменьшение количества жалоб на уведомления о результатах проверок.

Согласно статьи 157 Налогового кодекса, уполномоченным органом – Министерством финансов РК утверждены правила и сроки подачи письменного возражения, вручения предварительного акта, а также категории налогоплательщиков, в отношении которых действуют нормы предварительного акта налоговой проверки.

Категории налогоплательщиков, которые вправе подавать возражения к предварительному акту налоговой проверки:

1. подлежащие налоговому мониторингу;

2. заключившие инвестиционные контракты;

3. по актам проверок, начисление которых превышает 20 000 МРП.

Порядок и срок вручения налогоплательщику предварительного акта:

- предварительный акт вручаются налогоплательщику (налоговому агенту) лично под роспись не менее чем за 5 рабочих дней до окончания срока проведения налоговой проверки;

- одновременно с предварительным актом вручается извещение о приостановлении налоговой проверки в соответствии с пунктом 4 статьи 146 Налогового кодекса;

- при невозможности вручения налогоплательщику (налоговому агенту) предварительного акта в связи с отсутствием его по месту нахождения, проводится налоговое обследование с привлечением понятых в порядке, установленном статьей 70 Налогового кодекса.

Порядок и сроки предоставления письменного возражения к предварительному акту, а также рассмотрения такого возражения:

Письменное возражение к предварительному акту представляется в орган государственных доходов, осуществляющей налоговую проверку, в явочном порядке в течение 15 рабочих дней со дня вручения предварительного акта.

Письменное возражение рассматривается в пределах указанных в нем вопросов в течение пяти рабочих дней с момента его получения.

Письменное возражение содержит:

- наименование органа государственных доходов, осуществляющего налоговую проверку;

- фамилию, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование налогоплательщика (налогового агента) или законного либо уполномоченного представителя в соответствии со статьей 16 Налогового кодекса, подающего письменное возражение, его место жительства (место нахождения);

- идентификационный номер;

- дату подписания письменного возражения налогоплательщиком (налоговым агентом)

- обстоятельство, на котором лицо, подающее письменные возражение, основывает свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

- перечень прилагаемых документов.

Налогоплательщик вправе отозвать ранее подписанное письменное возражение.

Налоговые проверки завершаются в порядке, установленном главой 18 Налогового кодекса.

Алгоритм рассмотрения письменных возражений

После получения предварительного акта, налогоплательщик в течение 15 рабочих дней представляет письменные возражения в орган государственных доходов, который проводит налоговую проверку.

Орган госдоходов рассматривает данное возражение в течение пяти рабочих дней. В случае согласия с возражениями налогоплательщика, совершается окончательный акт налоговой проверки. А в случае несогласия направляется запрос в Комитет госдоходов с приложением соответствующих документов. КГД рассматривает данный вопрос в течение 10 рабочих дней.

В случае необходимости направления запроса для получения дополнительных сведений, рассмотрение данного возражения продлевается до 30 календарных дней.

После рассмотрения письменного возражения, совершается окончательный акт налоговой проверки.

В случае непредставления письменного возражения, окончательный акт совершается в течение трех рабочих дней.

В случае отзыва письменного возражения также завершается в течение трех рабочих жней.

В случае отсутствия налогоплательщика по месту нахождения, акт налоговой проверки совершается в течение одного рабочего дня.