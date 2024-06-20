Письменное возражение к предварительному акту налоговой проверки: как подавать

Министерство финансов разработало проект изменений в Правила и сроки вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, сообщает Zakon.kz.

Целью принятия проекта является принятие норм права по предоставлению письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, которое распространяется на все категории налогоплательщиков.

Поэтому выделение категорий налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки, в отдельную главу Правил излишне.

До составления акта налоговой проверки должностное лицо органа госдоходов обязано будет вручить налогоплательщику предварительный акт налоговой проверки.

Письменное возражение к акту налогоплательщик сможет представить в явочном порядке или электронным способом в течение 20 рабочих дней со дня вручения предварительного акта вместо 15 рабочих дней, предусмотренных на текущий период.

Датой поступления письменного возражения определена дата приема и регистрации такого возражения органом госдоходов, осуществляющим налоговую проверку.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июля 2024 года.