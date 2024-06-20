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Письменное возражение к предварительному акту налоговой проверки: как подавать

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:00 Фото: pexels
Министерство финансов разработало проект изменений в Правила и сроки вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, сообщает Zakon.kz.

Целью принятия проекта является принятие норм права по предоставлению письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, которое распространяется на все категории налогоплательщиков.

Поэтому выделение категорий налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки, в отдельную главу Правил излишне.

До составления акта налоговой проверки должностное лицо органа госдоходов обязано будет вручить налогоплательщику предварительный акт налоговой проверки.

Письменное возражение к акту налогоплательщик сможет представить в явочном порядке или электронным способом в течение 20 рабочих дней со дня вручения предварительного акта вместо 15 рабочих дней, предусмотренных на текущий период.

Датой поступления письменного возражения определена дата приема и регистрации такого возражения органом госдоходов, осуществляющим налоговую проверку.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июля 2024 года.

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