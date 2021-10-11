Казахстанские велосипедисты-трековики готовятся к мировому первенству

С 1 по 10 октября в Нур-Султане на велотреке "Сарыарка" прошло несколько важных казахстанских соревнований, передает zakon.kz.

Состоялся чемпионат республики в четырехдневной групповой гонке по очкам и в спринтерском омниуме. Затем чемпионат страны по велосипедному спорту на треке.

Данные соревнования – одни из важнейших стартов для трековиков, в них можно завоевать титул национального чемпиона и заработать очки для рейтинга UCI. По итогам этих состязаний составлен список гонщиков, которые вскоре представят Казахстан на мировом первенстве. Главный тренер сборной Казахстана по велотреку Владимир Бушанский подвел итоги чемпионата и ответил на некоторые вопросы.

- Чего ждете от будущего чемпионата мира, насколько он важен для наших велосипедистов?

- Этот чемпионат очень важен для наших спортсменов, в первую очередь, именно в эмоциональном и подготовительном плане. Два года подряд у нас не проводился чемпионат Азии, а участвовать в соревнованиях такого уровня и такого высокого класса спортсменам просто необходимо. Конечно, нам не хватило международной соревновательной программы, но мы все равно будем бороться и стараться показать свой максимум. Кроме того, этот чемпионат мира очень важен для подготовки к следующему чемпионату Азии. Его сроки пока не определены, но это своего рода ступень, чтобы выявить свой нынешний уровень и понять, над чем нужно поработать, какие позиции усилить. Исходя из этого, будем дополнительно составлять программу и готовиться.

- Кто представит Казахстан на чемпионате мира?

- На данный момент, по нашим планам, в спринтерских дисциплинах предстоящего чемпионата мира примут участие Андрей Чугай, Сергей Пономарев, Дмитрий Резанов, а также Александр Сафаров, который пока под вопросом. По темповым дисциплинам – Артем Захаров, Алишер Жумакан, Игорь Юсифов, Рамис Динмухаметов и Дмитрий Потапенко.

- В какой дисциплине можем рассчитывать на хорошие показатели?

- В целом, по дисциплинам у нас есть допуски в кейрине, в гите, в командной гонке преследования, а также в гонке с выбыванием среди женщин. Надо понимать, что из-за пандемии и ограничений, связанных с передвижениями, у наших гонщиков была очень узкая соревновательная программа, практически не было международных выездов, в то время как те же европейские спортсмены практически без перерывов проводили и чемпионаты, и другие соревнования. Поэтому сейчас сложно сказать, на какой результат мы можем рассчитывать. В целом, в командной гонке хотим показать хороший результат, хорошее время. Все будет зависеть от кондиции спортсменов на тот момент. Что касается спринтерских видов, то я думаю, в "километре" Андрей Чугай будет стараться показать хорошее время. Конечно, существует очень много факторов, от которых зависит финальный результат, но, в целом, у спортсменов боевой настрой, и мы будем стараться показать себя.

- С парнями все ясно, у девушек кто сможет выехать?

- Среди женщин планируется участие Ренаты Султановой.

Мировое первенство по велотреку пройдет с 20 по 24 октября 2021 года во французском городе Рубе.

Куандык Шынасилов