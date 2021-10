Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевский комитет объявил имена обладателей премии по экономике, передает zakon.kz.

В 2021 году лауреатами премии стали трое ученых: канадец Дэвид Кард, и два американца – Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

BREAKING NEWS: The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens. #NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn

На сайте Нобелевского комитета ведется трансляция церемонии объявления победителей.

