Валютные активы Нацфонда снизились почти на 2 млрд долларов

О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в сентябре, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, сообщает zakon.kz.

По оперативным данным, на конец сентября валютные активы Национального фонда составили 55 млрд долларов США, снизившись за месяц на 1,9 млрд долларов США.

За прошедший месяц было выделено в виде гарантированного и целевого трансферта в республиканский бюджет 392 млрд тенге. В целях исполнения заявок по трансфертам было продано валютных активов на 913 млн долларов США. При этом поступления в фонд за сентябрь в иностранной валюте составили 259 млн долларов США. Алия Молдабекова

Он отметила, что в прошедшем месяце произошла значительная коррекция на финансовых рынках. На фоне оттока капитала в инструменты денежного рынка наблюдалось одновременное снижение стоимости как рисковых, так и защитных активов: упали котировки акций, корпоративных облигаций, золота.

Незначительно, но снизились цены и на облигации развитых стран. В результате инвестиционный доход за сентябрь сложился отрицательным на уровне минус 1,2 млрд долларов США, или (-) 2.11%, за счет падения рынка акций на 4,1%, облигаций на – 1,3% и золота – на 4,6%.

Важно отметить, что одновременное снижение цен по всем классам активов носит краткосрочный характер, и в долгосрочной перспективе стратегическая аллокация активов Нацфонда балансирует риски. Уже с начала октября рынок акций частично восстановился, индекс S&P 500 вырос на 2,14%, индекс акций развитых стран MSCI World – на 1,33%, - сказала она.

При этом укрепление доллара США приостановилось, что оказало поддержку цене на золото, которая выросла на 1,67% с начала месяца.

По состоянию на 11 октября инвестиционный доход Нацфонда с начала месяца составил 250 млн долларов США.