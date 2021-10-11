Специалист рассказал о вакцинации беременных и детей

Профессор, президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин рассказал, важно ли прививаться беременным от коронавируса и посоветовал, когда стоит это сделать, передает zakon.kz.

За прошедшие полтора года мы увидели, что среди заболевших COVID-19 много беременных. Если при первых штаммах вируса - "уханьском", "британском" беременные не очень тяжело болели, хотя среди них были случаи смерти, мертворождения и преждевременные роды, то сегодня вирус так приспосабливается, что больше поражает беременных. Течение довольно тяжелое. Об этом сообщают все акушеры-гинекологи мира, также пневмония протекает тяжело. Это приводит к росту смертности среди беременных, приводит к тяжелым осложнениям во время беременности. Во время беременности есть такие изменения как повышение свертываемости крови, понижения иммунной защиты, затруднения движения легких, - рассказал Вячеслав Локшин.

Также врач отметил, что у беременных тяжело протекает COVID-19, рассказав, когда беременным стоит сделать прививку от коронавируса.

Есть один путь предотвратить заболевание - провести вакцинацию до беременности, то есть, завершить за три-четыре недели до начала беременности. Но если это сделано не было, то рекомендуется вакцинация и во время беременности. Сегодня многие страны мира вакцинируют беременных после 12-16 недель, когда завершен органогенез, - сказал врач.

Он отметил, что многочисленные исследования, которые были проведены сначала на животных, а потом и на беременных добровольцах во многих странах мира показали, что никакого негативного влияния на плод и течение беременности вакцина не оказывает.

Ведь там убитый вирус или частицы его, которые не размножаются в организме. Но вырабатываются антитела, которые в последующем и ребенка защищают. Поэтому, вакцинация беременных - очень важный этап для защиты от тяжелой вирусной инфекции, - пояснил В. Локшин.

Кроме того, профессор объяснил, почему необходимо вакцинировать детей. Специалист отметил, что добровольная вакцинация детей необходима, так как все чаще серьезные последствия после заболевания выявляют и у детей.

К сожалению, если коронавирусу в начале были подвержены лица более старшего возраста, пожилые, действительно, у них тяжело протекал COVID, то сегодня мы все больше видим молодых людей и, особенно грустно, детей. Довольно по-разному протекает COVID у детей: тяжело, и синдром "Кавасаки" встречается, и сосудистые нарушения, - рассказал Вячеслав Локшин.

По словам доктора, вирус на сегодня активно мутирует и старается поражать все больше людей во всем мире. Только вакцинация, как отмечает профессор, может спасти мир. Также Вячеслав Локшин отметил, почему необходимо вакцинировать детей.

Сегодня проведенные исследования говорят, и многие страны начали вакцинацию детей и подростков от 15 лет и старше, а в Китае начали вакцинировать детей с трех лет, в США и Израиле перешли на вакцинацию 12-летних детей. Надо сказать, что рисков нет особо никаких. Вакцины, которые применяются, достаточно апробированы на людях, в том числе на беременных. Десятки тысяч детей на планете вакцинированы. Конечно, вакцинация должна проводиться с разрешения родителей. Надо понимать, что вакцина - единственный путь для того, чтобы не заболеть или перенести заболевание легко. Поэтому добровольная вакцинация детей и подростков очень необходима, - пояснил доктор.