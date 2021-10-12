Названы места, где алматинцы чаще всего заражаются коронавирусом

В Алматы стабилизировался уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба под председательством Бакытжана Сагинтаева.

Показатель недельной заболеваемости на 100 тыс. населения снизился со 169 до 134,6. С начала года по 10 октября зарегистрировано 154,7 тыс. случаев КВИ, за последние сутки - 326 случаев. При этом индекс заражаемости снизился с 0,94 до 0,89 за истекшую неделю, - отмечено в сообщении.

Стоит отметить, что иммунная прослойка населения города составила около 53%.

Так, двумя компонентами вакцинированы 45% от официальной численности населения.

При сравнительном анализе возрастного состава заболевших за последние 2 недели отмечается рост заболеваемости среди наиболее активных горожан в возрасте 20 – 39 лет на 1,6%, 40 – 59 лет - на 1,3%, старше 60 лет - на 0,7%. При этом снизилась заболеваемость детей до 14 лет и подростков на 0,9% и 0,6% соответственно, - говорится в публикации.

За последние семь дней заболеваемость формировалась за счет самозанятых и неработающих граждан – 27%, пенсионеров – 24% (рост на 1%), работников предприятий и организаций – 22% (рост на 1%), школьников – 12,3% (снижение на 3%) и детей дошкольного возраста – 4,3% (снижение на 0,9%).

По вероятным местам заражения отмечается рост на рынках – на 2,8%, в продуктовых торговых сетях, гипермаркетах – на 0,7%, во внутриквартальных непродуктовых магазинах – на 0,6%, в общественном транспорте – на 1,8%, при проведении семейных мероприятий - на 0,4%.

Основными местами заражения по итогам истекшей недели являются объекты торговли – 34%, общественный транспорт – 20%, контакты в семьях – 16%, рынки – 13%.

Подводя итоги заседания оперативного штаба, Сагинтаев поручил усилить разъяснительную работу по вакцинации, продолжить мониторинг эпидситуации на объектах образования, продолжить контроль за соблюдением ограничительных мер.

Кроме того, управлению общественного здоровья поручено продолжить вакцинацию против гриппа и болезней, входящих в календарь прививок.