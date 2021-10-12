Скончалась жена Вахтанга Кикабидзе

Умерла жена советского и грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе, передает zakon.kz.

Ушел мой прекрасный, самый теплый и преданный человек... Мама, я тебя люблю..., - цитирует дочь Кебадзе Марину Сагарадзе грузинское издание newposts.ge.

Как сообщил в интервью Пятому каналу директор артиста Олег Толмачев, супруга звезды фильма "Мимино" скончалась вечером 11 октября.

Она (Ирина Григорьевна - прим. ред.) умерла сегодня. Долгое время она болела, - сообщил он.

По его словам, причиной смерти Кебадзе стал не коронавирус - она находилась в преклонном возрасте и страдала от заболевания.

Также Толмачев добавил, что Вахтанг Кикабидзе только недавно вернулся с гастролей.

Ирина Григорьевна Кебадзе - заслуженная артистка Грузии, в прошлом - прима-балерина Тблисского академического оперного театра. Окончила ленинградское Вагановское хореографическое училище. Вахтанг Кикабидзе и Ирина Кебадзе были в браке более полувека - они поженились в 1965 году.