Германия обеспечила себе путевку на ЧМ по футболу-2022

11 октября состоялись отборочные матчи группового этапа к мировому первенству-2022 в европейской зоне, передает zakon.kz.

Одной из первых сборных, кто гарантировал себе выход на будущий футбольный мундиаль - команда Германии. Для выполнения этой задачи, "немецкой машине" необходимо было обыгрывать на выезде Северную Македонию, с чем они успешно справились. "Бундестим" разгромила македонцев – 4:0, и самой первой из европейской элиты квалифицировалась на чемпионат мира.

Увеличила свои шансы на поездку в Катар сборная России, которая в гостях переиграла Словению – 2:1, и тем самым возглавила группу H.

Другие результаты сыгранных матчей:

Эстония – Уэльс 0:1

Норвегия – Черногория 2:0

Румыния – Армения 1:0

Беларусь – Чехия 0:2

Голландия – Гибралтар 6:0

Латвия – Турция 1:2

Хорватия – Словакия 2:2

Исландия – Лихтенштейн 4:0

Кипр – Мальта 2:2

Сборная Казахстана свой матч против Финляндии проводит 12 октября, на "Астана Арене". Начало матча в 20:00.

Куандык Шынасилов