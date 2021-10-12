Инфляция ускоряется в Казахстане

Определенные риски для стабилизации инфляции представляют дальнейшее подорожание ГСМ и возможный рост цен на зерновые. Об этом на заседании правительства рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

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Он отметил, что инфляция по итогам девяти месяцев в Казахстане выросла.

Инфляция в Казахстане продолжила ускоряться, достигнув 8,9% в сентябре этого года, несмотря на сезонное снижение цен на овощи на 8,7% и фрукты на 2,4%, - сказал Досаев.

По его словам, основной вклад продолжает вносить продовольственная инфляция, которая ускорилась за месяц с 11,4% до 11,5% из-за роста цен на мясо (1,3%), растительные масла (0,6%) и сахар (1,1%). Непродовольственная инфляция выросла за сентябрь на 0,2 процентных пункта - с 7,3% до 7,5% на фоне повышения цен на дизель (3,8% за месяц), газ (0,9%) и уголь (1,9%).

Дальнейшее подорожание ГСМ и возможный рост цен на зерновые представляют существенный риск для стабилизации инфляции, - полагает глава Нацбанка.

Досаев добавил, что ухудшение внешнего инфляционного фона, в особенности со стороны стран - основных торговых партнеров, таких как Российская Федерация, является дополнительным источником инфляционного давления.

На его взгляд, в этих условиях эффективная реализация Комплекса мер антиинфляционного реагирования, направленного на стабилизацию немонетарных факторов, должна вернуть инфляцию в 2021 году к верхней границе коридора 7,5-8,5%. Со своей стороны он заверил, что Нацбанк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики на основе тщательного анализа внешних рынков и внутренней ситуации.

Оксана Скибан, Нур-Султан