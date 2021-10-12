Назван топ-5 знаков зодиака с частыми расстройствами психики

Астрологи назвали топ-5 знаков зодиака, у которых чаще других развиваются психические расстройства, сообщает zakon.kz.

Представителям этой пятерки лучше знать о своих наклонностях.

Как среди вашего окружения определить тех самых для 5-tv.ru уточнил Денис Холодницкий.

5 место - Телец

Несмотря на то, что Телец - знак приземленный, эти представители земной стихии склонны верить в мистику и сверхъестественное. При этом у Тельца существует множество ритуалов, направленных на улучшение жизни. Например, ему важно встать с постели с левой ноги и обязательно сделать три глотка кофе, и лишь потом выпить воды.

Подобные странности в поведении часто диагностируются как классическое обсессивно-компульсивное расстройство. К счастью, никакой опасности для окружающих оно не несет, однако самим Тельцам стоит быть повнимательнее к их проявлениям.

4 место - Стрелец

Стрелец редко контролирует свои эмоции. Он - лидер и постоянно жаждет приключений. Этот знак обожает сравнивать себя с обществом. Вступая в отношения с этим знаком, партнер должен понимать, что рискует попасть шквал его эмоций.

Стрельцы редко страдают серьезными душевными заболеваниями, однако среди них встречается немало клаустрофобов.

3 место - Скорпион

Скорпион - настоящий социопат. Дело даже не в том, что этот знак любит одиночество, а в его стремлении максимально ограничить общение с внешним миром. Нередко Скорпионы страдают от нехватки внимания и любви, им сложно найти партнеров из-за некоторых принципов. Праздность бытия и тоска толкают представителей этого знака к опасным развлечениям, за ними замечаются пристрастия к извращенному сексу или воровству.

Чтобы избежать неприятностей, важно чаще выводить Скорпионов на откровенные разговоры и устанавливать с ними доверительные отношения.

2 место - Раки

Рак часто страдает паранойей. От рождения у него часто бывает слабая и ранимая психика. Этот знак склонен винить во всем судьбу. Рак постоянно избегает ответственности и прячется за спины сильных.

Главная опасность заключается в том, что у страшащегося всего и всюду рождаются мысли о кончине. Причем Рак может сначала убить того, кто его пугает, и только после этого наложить на себя руки. Представители этого знака часто становятся кровожадными преступниками.

1 место - Водолей

Водолеи - самые большие паникеры, которые часто находятся в ловушке собственного подсознания. Они "болтаются" между нормальным состоянием и шизофренией. А все из-за страхов, сформировавшихся в детстве.

Представителям этого знака очень нужна помощь в виде психологов или даже психиатров, которые помогут прийти в себя и позабыть о проблемах, особенно если появляются навязчивые мысли. В противном случае - недалеко и до больницы.

Читайте также:

Названы пять знаков зодиака, представителей которых ждет большая любовь в октябре