"Буревестник" прошел в полуфинал Чемпионата Азии

Алматинский "Буревестник" успешно завершил игры группового этапа на клубном Чемпионате Азии по волейболу, передает zakon.kz.

В последней игре подгруппы "А" алматинские волейболисты без особых проблем обыграли Kazma Sport Club из Кувейта – 3:0 (25:17, 25:20, 25:22).

"Буревестник" финишировал на первом месте в таблице своей подгруппы и теперь в матче 1/2 финала встретится с коллективом, который займет вторую строчку в группе "B".

Пока определяется будущий соперник, алматинцы взяли отдых и выйдут на площадку только 14 октября, когда состоится полуфинал клубного Чемпионата Азии.

Куандык Шынасилов