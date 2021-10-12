Одиночество, болезни, немощность: когда старость не в радость

"Тело моей матери обнаружили соседи спустя месяц. Все это время она, укрытая одеялом, пролежала в своей постели", – нередко именно так одинокие брошенные старики уходят из жизни. Одиночество стало не только синонимом старости, но и настоящей социальной проблемой. Zakon.kz выяснил, почему дети отдаляются от своих престарелых мам и пап и с какими сложностями нередко сталкиваются те, чьи родители доживают свои годы в домашних условиях.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК на 1 сентября 2021 года, в Казахстане проживает 2 235 581 пенсионер. Пожилых людей, оставленных на попечение государства, насчитывается порядка 13 тысяч человек.

Как престарелые люди попадают в дома престарелых

Для большинства людей отказаться от общения со своими пожилыми родителями кажется чем-то невообразимым. Они считают, что родители, бабушки и дедушки не заслуживают того, чтобы их покинули в старости, а само понятие "дом престарелых" несет в себе сплошной негатив.

Корреспонденты zakon.kz побывали в алматинском Центре оказания специальных социальных услуг №3 "Шанырак" для престарелых и инвалидов. Сейчас здесь проживают 260 человек, из которых 31 - участник трудового фронта и 78 человек с инвалидностью.

Судьбы у наших бабушек и дедушек разные. У нас есть пенсионеры, дети которых уехали за границу: в Германию, в Канаду, в Америку. Они рады бы забрать родителей, но те сами не хотят. Некоторые старички не хотят жить с детьми дома, считая себя обузой. Они говорят: "У детей своя жизнь. Зачем я буду им мешать?". У нас тут и бывшие работники министерств, и генералы, и Герои Советского Союза, - рассказывает исполняющая обязанности заместителя директора центра Гульнара Оразбекова.

Жексембай Шибикеев, Гульнара Оразбекова

По словам исполняющего обязанности директора Жексембая Шибикеева, некоторых стариков дети бросили и не хотят забирать. Говорят, "отдохнешь в санатории, и я потом тебя заберу", а сами их оставляют здесь.

Но старики - они же, как дети. Они ждут, надеются. Для некоторых домашних дедушек и бабушек, которые не такие активные, попасть сюда - это стресс. Они не могут долго адаптироваться, скучают, у них пропадает аппетит. Деменция осложняет этот процесс. Поэтому мы всегда просим детей говорить родителям правду, - отметил Жексембай Шибикеев.

Руководитель центра для престарелых призывает молодое поколение быть уважительнее и милосерднее к старикам, нуждающимся в помощи. И самое главное - не забывать, что они когда-то тоже станут пожилыми людьми.

Альжапару Ауталипову 80 лет, десять из которых он проживает в "Шаныраке". В молодые годы он занимался профсоюзной деятельностью, работал в правоохранительных органах. До сих пор чувствуются боевой настрой и офицерская выправка Альжапара-ага.

По словам пенсионера, дети его не забыли. Он поддерживает с ними отношения, и свое проживание в государственном учреждении оправдывает тем, что должен был помочь им.

Жизненные ситуации у всех по-разному складываются. Здесь я оказался по собственному желанию. Я понял, что не нужен своим детям, но я должен был предоставить им жилье, чтобы они смогли устроить свою личную жизнь. А куда мне деваться? Только в дом престарелых, - делится Альжапар-ага.

Пенсионер считает "Шанырак" своим вторым домом. Здесь ему все нравится, он нашел то, чего не хватало в семье: заботу, поддержку, друзей и увлечения. Альжапар-ага до сих пор активен, посещает кружок самодеятельности, участвует в мероприятиях и помогает вновь прибывшим освоиться в новой обстановке.

Сейчас дети разъехались, кто куда: кто-то в столице живет, кто-то - за границей. У меня есть внуки и правнуки. С детьми я общаюсь, но у молодежи свои интересы. Я понимаю, что у них сейчас времени на все не хватает. Их обвинять за это нельзя. Они недавно навещали меня. Но я не прошу, чтобы они ко мне приходили. Они должны сами своим сознанием дойти до этого, - с грустью говорит пенсионер.

Почему дети бросают своих родителей, Альжапар-ага сказать затрудняется.

Наверное, это веяние времени. Люди очерствели. Не осталось той человечности, что раньше была. Любой пожилой человек может оказаться в таком заведении, никто от этого не застрахован. А я, как бы плохо и одиноко не было, всегда пою, в любой ситуации, - ответил мужчина.

Среди множества душевных состояний человек тяжелее всего переживает одиночество. Гнетущее чувство того, что рядом никого нет, никто не хочет о тебе заботиться и ты никому не нужен, способно морально подкосить даже сильных духом людей. Что уж говорить о стариках. Но многие престарелые люди пытаются оправдать поступок своего ребенка. Более того, даже пишут сами себе письма от имени детей. Психолог и гештальт-терапевт Анна Канаева считает: престарелые люди просто не хотят соглашаться с фактом, что их оставили, скучают и каждый день ждут своих детей.

Анна Канаева, психолог

Очень больно быть покинутым своим ребенком, принять этот факт и справиться с ним. Престарелый человек теряет смысл жизни без ребенка. Раньше у него была семья, он жил ради нее, работал, находился среди людей, а теперь о нем все забыли. Выход один - создать иллюзию, что ничего не поменялось. Одиночество может стать причиной депрессии, параноидальных чувств, расстройства сна, психосоматических жалоб и псевдодеменции, - отметила специалист.

В преклонном возрасте любые бытовые ситуации могут закончиться травмами, худшая из которых - перелом шейки бедра. По статистике, около 30% больных старше 65 лет погибают в течение года после этой травмы. Летальный исход обусловлен в основном длительным постельным режимом: вынужденная неподвижность приводит к острому венозному застою, тромбозу глубоких сосудов, застою в легких.

Пархинур-апай 79 лет. В "Шаныраке" она проживает два года. Родственников у одинокой пенсионерки в Алматы нет. По рассказу женщины, она бывший финансист, много лет проработала в главном банковском хранилище республики. Пархинур-апай вспоминает, что до поступления в центр всегда была активна и никогда не думала, что будет доживать свои дни в доме престарелых.

Однажды, принимая душ, я поскользнулась, упала и сломала шейку бедра. Я не могла встать и добраться до телефона, чтобы вызвать скорую помощь. Я пролежала так три дня. Потом еле доползла до двери и стала стучать. Соседи вызвали полицию, "скорую" и спасателей. Они вскрыли дверь и вызволили меня. Ухаживать за мной было некому, и после больницы меня определили сюда, - делится Пархинур-апай.

По словам женщины, ее супруг рано умер. Чтобы не остаться одной, в 80-е годы она взяла на воспитание двух шестилетних девочек, вырастила их, дала хорошее образование. Но сейчас общается с ними только по телефону.

Одна моя девочка живет в Павлодаре, другая - в Нур-Султане. У меня многие спрашивают: "Почему вы не живете с ними?". Но ведь сейчас всем трудно. Родные-то дети не могут обеспечить родителей, и многие не имеют возможности ухаживать за ними. Я считаю, что пожилому человеку лучше жить в доме престарелых. Здесь намного лучше, чем дома. Условия у нас отличные. Уход замечательный. С нами работают психологи. Есть кружки самодеятельности, рукоделия, живописи. Каждый может найти занятие по душе, - говорит пенсионерка.

Пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Почему в качестве жертв преступники выбирают людей в возрасте? Ответ очевиден: старики более доверчивы и уязвимы.

Психолог Анна Канаева причину чрезмерной доверчивости, растерянности и забывчивости видит в возрастных изменениях клеток головного мозга.

Думаю, здесь еще и советское воспитание сказывается. Старшее поколение жило в системе, где было много доверия к людям, здравоохранению и милиции - "моя милиция меня бережет". А теперь другое время, другие люди, но старичкам трудно признать этот факт, - отметила психолог.

У одинокой 84-летней пенсионерки Айымторы Тайгариновой детей и родственников нет. Женщина оказалась в центре для престарелых девять лет назад, став жертвой квартирного мошенника.

Я - бывшая актриса театра имени Мусрепова, хотя бывших актрис не бывает. Когда был жив мой муж, чтобы как-то улучшить свое материальное положение, мы решили пустить квартиранта. Его к нам привели сотрудники КСК, сказав, что он будет нам, как сын. Квартирант представился профессиональным адвокатом. На самом деле оказался профессиональным мошенником. Он жил у нас три года. Мы сами ютились в маленькой комнате, а остальной частью квартиры пользовался он. И все это время он издевался над нами, употреблял алкоголь, - вспоминает Айымторы-апай.

Пожилая женщина рассказала, что квартирант по поддельным документам завладел всем их имуществом и продал квартиру. Супруг обманутой пенсионерки, не выдержав этого потрясения, получил инсульт и скончался.

Я осталась на улице, без крыши над головой. Мои коллеги из театра рассказали про это учреждение. Раньше я думала, что дом престарелых - это мрачное место, но попав сюда, полностью изменила свое мнение. У нас у каждого здесь отдельная комната. Есть все, что необходимо для пожилого человека. Живу я тут очень хорошо. И мне многие знакомые, живущие в домашних условиях, завидуют. Оставшись на улице, я бы давно умерла, - призналась бабушка.

Причину, по которой дети оставляют своих родителей, Айымторы-апай видит в сложном финансовом положении.

Детям самим тяжело. Многие не работают, не имеют постоянного дохода. И осуждать их за это нельзя. Ну, нет у ребенка возможности ухаживать за родителями. Приходит он мать проведать, а у самого даже принести ей нечего, он сам еле концы с концами сводит. А здесь старики живут так, как не жили раньше, - считает жительница "Шанырака".

С 2016 года с получателей услуг в центре удерживается 70% от пенсии, которые идут на их содержание. Раньше они получали полную пенсию и жили на полном гособеспечении.

Некоторые, конечно, не понимают, говорят, что мы у них пенсию отбираем. Многие пенсионеры раньше всю пенсию отдавали детям, внукам, подарки им покупали. Помню, в день выдачи пенсий тут такое столпотворение машин у ворот было! Приезжали дети, внуки, даже на дорогих иномарках, чтобы стариковскую пенсию забрать. Был случай, приехала внучка за деньгами бабушки. Я говорю ей: "Со следующего месяца пенсии не будет". А она мне: "Как это так? А на что я жить буду?". После этого нововведения некоторые забирали старичков обратно домой, чтобы их пенсию получать, - вспоминает Гульнара Оразбекова.

Жители "Шанырака" говорят, что 30% от пенсии им вполне хватает. Деньги здесь тратить особо некуда, а всем необходимым пенсионеры обеспечены.

Питание у нас хорошее, как раз для пожилых людей. Нам дают одежду по сезону. Сотрудники ухаживают за нами, даже ногти подстригают. У нас парикмахерская шикарная, химическую завивку, прическу можно сделать. Те, кто сюда попадает с улицы, просто в шоке. Какими они приезжают и какими становятся через месяц - это просто земля и небо. Этого человека уже не узнать - ни внешне, ни внутренне. У него глаза горят, в них появляется желание жить. Они чем-то увлечены: либо живописью, либо бисероплетением, кто-то в хоре поет, кто-то физкультурой занимается, - рассказала Айымторы-апай.

"Я бросил мать, но совесть меня не мучает"

В домах престарелых ушедших из жизни одиноких стариков и тех, чьим погребением не могут заняться родственники, хоронят за счет государства. Госучреждениям на Бурундайском кладбище отведен специальный участок земли. Как бы это ни звучало, но жители "Шанырака" спокойны: "хоть похоронят по-человечески". Чего не скажешь о брошенных и забытых "домашних" бабушках и дедушках.

Мы жили в Жезказгане. Мама нас с сестрой растила одна. Но времени у нее на нас совсем не было: она работала проводницей поездов, а после работы устраивала свою личную жизнь, поэтому отдала нас в садик на пятидневку. Но по выходным ей тоже было не до нас, и сразу после садика она отводила нас к бабушке. Мама никогда не приходила к нам на утренники, не устраивала дни рождения, а бабушка считала это лишней тратой денег, - рассказывает Ануар.

По словам мужчины, мама постоянно "спихивала" их с сестрой, как только на горизонте появлялся очередной сожитель. А когда дети пошли в школу, бабушка забрала их к себе. Вот так они и выросли: мать вроде была, но по факту рядом ее не было. Когда детям исполнилось 15 лет, бабушка умерла, мать продала ее квартиру, а на эти деньги купила автомобиль и устроила себе отдых на море с очередным сожителем.

Окончив школу, сестра уехала в Алма-Ату, поступила в институт, вышла замуж, а меня забрали в армию. Отслужив, я решил жениться, привел в дом девушку, но мать не приняла ее. Она поставила меня перед фактом: "Либо - она, либо - я". Я стал собирать вещи, а мать на пороге легла. "Ну давай, попробуй, перешагни через мать!" - говорит. Еще и проклинать стала. А я взял, да и перешагнул. И уехал к невесте в Алма-Ату, меня ее родители полюбили, как родного, - делится собеседник.

Ануар принял для себя решение - никогда не общаться с матерью. Он признался, что поначалу было очень трудно, что тайком даже плакал от обиды на мать. Но когда родился первенец, боль утихла.

Сейчас мне 52. У меня прекрасная жена, сын, дочка и двое внуков. О матери все эти годы я не хотел вспоминать, хотя моя супруга просила съездить к ней. Два года назад, в день моего пятидесятилетия, мне позвонили и сказали, что моя мать умерла, и что я должен приехать, чтобы вступить в наследство на дом. Вернувшись в родной город, я узнал от соседей, что тело моей матери пролежало на кровати под одеялом месяц. Они рассказали, что все эти годы мать хранила злобу на нас и часто повторяла: "У меня нет больше сына, он умер для меня". Мучает ли меня совесть из-за того, что отказался от общения с родной матерью? Наверное, нет.

Причины, по которым дети отчуждаются от своих родителей, очевидны. Это может быть домашнее насилие, жестокое обращение, развод родителей, игнорирование ребенка, его желаний и чувств, отсутствие заботы и любви. Психолог Анна Канаева отметила, что чаще всего эти причины могут послужить поводом для мести за детские обиды.

Месть - это то, что человек создает осознанно, часто спланировав предварительно, со смаком. При этом он постоянно испытывает внутреннее напряжение: "Я обиженный ребенок. Когда начинаю все вспоминать, мне становится плохо. Я не хочу испытывать негатив, и держусь от матери подальше", - говорит специалист.

По мнению психолога, существуют и другие причины, почему дети перестают заботиться о своих престарелых родителях. Например, гиперопека в воспитании, когда ребенку дают все, а он растет эгоистом. У него не формируются забота о близком, сочувствие и сострадание.

"Жалко бабушку, но нам надоело убирать за ней фекалии"

Чрезмерная придирчивость и капризность пожилых людей - не самое страшное, с чем приходится сталкиваться ухаживающим за ними родственникам. Диагноз "старческая деменция" для многих звучит как приговор. Зачастую это расстройство сопряжено с нарушениями центральной нервной системы, психическими отклонениями, дегенеративными процессами в организме. Непроизвольные опорожнения у людей с деменцией могут происходить до пяти раз в день. Историей своей 80-летней бабушки поделился алматинец Дмитрий.

Моя бабушка - мать отца, проживала с нами. Бабуля 45 лет проработала в школе учителем русского языка и литературы. Она всегда была человеком интеллигентным, активным и всю себя отдавала любимой работе. На пенсию по возрасту бабушка выйти не захотела и продолжала работать еще 10 лет, - вспоминает Дмитрий.

После 70-ти эмоциональное состояние женщины стало ухудшаться. С каждым годом она становилась все капризней. Начала забывать имена детей и внуков. Некоторое время семья не обращала внимания на странности в поведении бабушки, списывая все на возраст, сложный характер и забывчивость. По словам Дмитрия, она не могла вспомнить, как пишутся некоторые буквы, слова, перестала понимать величину денег.

Со временем мелочи переросли в реальные проблемы. Бабушка стала просто невыносимой. Она не была лежачей, но иногда "ходила" под себя. Могла снять памперс и измазать его содержимым стены, окна. У нас на участке были прекрасные цветочные клумбы, за которыми ухаживала моя мама, но бабушка все уничтожала. Она была агрессивной, оскорбляла нас, но мы относились к ее состоянию с пониманием. А потом она даже стала опасной. Чтобы выйти из дома, нам нужно было перекрыть газ, отключить воду, спрятать ключи от ворот. В редкие минуты к бабушке вроде бы возвращался разум. Она могла подолгу вспоминать, как с моим покойным дедом ездили на Черное море. А ко мне она постоянно обращалась с вопросом: "Митенька, ты уроки сделал?" - рассказывает Дмитрий.

Присматривать за бабушкой семье во время их отсутствия помогала за оплату соседка, но она смогла продержаться всего месяц, а найти хорошую сиделку оказалось проблемой. Близкие приняли решение оформить бабушку в частный платный пансионат для инвалидов и пожилых людей, страдающих деменцией и другими расстройствами.

Ухаживать за бабушкой нам некогда. Ни мои родители предпенсионного возраста, ни я работу бросать не собираемся ради нее. А в пансионате условия хорошие, и за ней постоянный уход. Я навещаю бабушку пару раз в месяц. При виде меня она постоянно плачет, просится домой, и несколько раз может спросить: "Митенька, а ты сделал уроки?". Конечно, мне жалко бабушку, но мы устали и больше не можем убирать за ней фекалии и слушать проклятия в свою сторону, - признался Дмитрий.

Расима Темербаева

"Добрые обеды": как можно заботиться о пожилых людях

Еще одна социальная проблема пожилых людей - нехватка средств на жизнь. Если в домах престарелых пенсионеры обеспечены питанием, одеждой, медицинской помощью и уходом, то большая часть "домашних" одиноких стариков доживает свой век в нищете, ощущая себя униженными и забытыми. Финансовые трудности, связанные с небольшими пенсиями, не позволяют им выделить достаточно средств на приобретение элементарных предметов быта, качественных продуктов питания и лекарств.

Расиму Темербаеву знают многие алматинские пенсионеры. Ее частный Фонд "Расима-Фудбанк Казахстан" вот уже шесть лет кормит горячими "добрыми обедами" пожилых, малоимущих, многодетных и людей с инвалидностью.

Этот проект я начала на полном энтузиазме. Им я показываю пример молодому поколению, как обращать внимание на пожилых людей, проявлять заботу, социализировать их. С помощью добрых людей, различных фондов, через краундфандинг мы собираем финансы, кто-то продукты нам привозит. Иногда мне приходится влезать в кредиты, чтобы оплатить аренду помещения или выдать зарплату работникам, - рассказывает Расима.

Своим подопечным Расима предлагает диетический "стол №5". Повара готовят каждый день на 150 человек. В Бостандыкском районе Алматы есть две точки, где выдают "добрые обеды", туда приезжают люди и из других районов города. Кормят нуждающихся каждый день, кроме выходных.

Мне 80 лет. Я живу с супругой. Пенсию нам приходится экономить. В первую очередь мы оплачиваем коммунальные услуги, лекарства покупаем, а уж на остальное живем. Конечно, благотворительные горячие обеды - это большая помощь для нас. Кухня здесь хорошая: приготовлено с любовью, по-домашнему, все свежее и вкусное. Еда разнообразная - когда плов, когда борщ, - делится Василий Степанович.

Расима Темербаева отметила, что пенсия у многих ее стариков маленькая. Среди них много бюджетников - бывших врачей, учителей. И "добрые обеды" - это ее благодарность пожилым людям за то, что они строили наш город, поднимали экономику страны, учили и лечили нас.

Михаилу Николаевичу - 76 лет. Его жена - инвалид. Одну пенсию супруги отдают сыну, на вторую - живут сами.

Конечно, одной пенсии не хватает на жизнь, но о себе мы уже мало думаем, ведь там двое маленьких внуков, а сын без работы сейчас. Раньше я работал гидростроителем, 50 лет строил во благо Казахстана. Зарплата была хорошая, а сейчас приходится выживать. На сэкономленные на еде деньги я покупаю внукам гостинцы, - рассказывает пенсионер.

Расима Темербаева предлагает нуждающимся не только еду, но и душевное тепло, внимание, заботу и объятия. Здесь пенсионеры могут получить психологическую и юридическую помощь.

У некоторых моих старичков есть дети, но они по каким-то причинам не могут в достаточной мере оказывать внимание родителям: либо работают, либо живут не здесь. Многим старикам сложно лишний раз выйти из дома. А тут у них есть повод одеться, пройтись по улице, пообщаться с другими людьми. Бабушки наши наряжаются, делают макияж, ногти красят. У них это ежедневный моцион, и на них приятно смотреть, - говорит Расима.

Ольге Владимировне - 65 лет. "Добрые обеды" - не только продуктовая помощь для нее. Ежедневные походы за ними решили проблему ее одиночества.

Пенсия у меня 77 тысяч. Половина ее уходит на коммуналку. У меня никого нет. Я одна и мне очень одиноко. Мне идти больше некуда. Раньше я в ботанический сад ходила гулять, а сейчас там вход платный. У меня такая апатия ко всему. Если дома буду сидеть, можно вообще озвереть от одиночества, - поделилась женщина.

Владимиру Николаевичу - 75 лет. Пенсионер считает, что опыт Расимы Темербаевой необходимо перенять и другим городам, а государство таким людям на законодательном уровне должно оказывать поддержку.

У нас очень много одиноких. Для нас вырваться сюда за обедом - это как глоток свободы. Тут у нас свой клуб по интересам, мы общаемся друг с другом, делимся новостями. Нам бы еще свое помещение, где бы мы сидели, в шахматы играли, общались, чай пили. У меня пенсия средняя, но я помогаю своему брату-инвалиду, потому что у него пенсия очень маленькая. Экономить нам приходится буквально на всем. Мы ходим на "оптовку", покупаем, что подешевле, и, как правило, это не совсем качественные и натуральные продукты. А эти обеды - подспорье для многих. Сейчас вообще такое время тяжелое. Молодежь тоже в трудном положении, не способны оказывать помощь своим родителям. Наоборот, старики детям помогают.

Как государство обеспечивает старость своим гражданам

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов на запрос zakon.kz ответил, что минимальный размер пенсии по возрасту, установленный республиканским бюджетом с 1 января 2021 года, составляет 43 272 тенге, минимальный размер базовой пенсионной выплаты - 61 796 тенге.

Одиноким и особо нуждающимся пожилым гражданам различные виды помощи предоставляются по решениям местных представительных органов. С учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса проводятся следующие мероприятия: предоставление продуктовых наборов;

льготное лекарственное обеспечение;

зубопротезирование;

предоставление санаторно-курортного лечения;

ремонт жилья;

обеспечение топливом;

предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования;

другие виды помощи.

Ежегодно в честь празднования Международного дня пожилых людей во всех регионах утверждаются планы мероприятий, в рамках которых предусматривается проведение месячников социальной поддержки пожилых людей, в том числе одиноких и особо нуждающихся пожилых граждан. Акиматами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций проводятся акции по оказанию социальной поддержки малообеспеченных пенсионеров, в том числе организация выплаты единовременной материальной помощи пенсионерам с минимальным размером пенсии, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие мероприятия, - прокомментировал чиновник.

В министерстве сказали, что, согласно стандартам, лицу, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в том числе и пожилым людям, за счет бюджета предоставляется восемь видов специальных социальных услуг: социально-медицинские;

социально-бытовые;

социально-психологические;

социально-педагогические;

социально-трудовые;

социально-культурные;

социально-экономические;

социально-правовые услуги.

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 22 сентября 2021 года (№ 343) принята поправка, в рамках которой престарелым гражданам, которые ввиду своего физического состояния не могут обслуживать себя и лишены внимания близких, будут предоставляться специальные социальные услуги на дому.

Как выживает баба Валя

На улице холодно и ветрено. Прохожие, торопясь по своим делам, проходят мимо старушки, сидящей на тротуаре на маленьком стульчике. Нет, 94-летняя бабушка Валя не просит ни у кого помощи. Она, маленькая и сухонькая, спасаясь от холода старой курткой и шалью, пытается заработать сама. Сегодня ее товар - три пары ярких теплых носков.

Сюда я прихожу каждый день. Сижу с утра до вечера. Носочки сама вяжу или покупаю подешевле, а потом продаю чуть дороже. Бывает так, что просижу весь день и ни одной пары не продам. Иногда бывает, что две-три продам, и навар с трех пар - 450 тенге. Если свои носочки продаю, тогда, конечно, больше. Сегодня я не продала пока ни одной пары, - рассказывает пенсионерка.

По словам бабы Вали, ее пенсия составляет 43 000 тенге. Из-за проблем со здоровьем она вынуждена покупать себе памперсы, а это 18 000 тенге из ее скромного бюджета. Главные деликатесы, которыми старушка может себя порадовать раз в месяц, ­- куриная печень и самая дешевая колбаса.

Скоро зима, и главное - перезимовать. А там весна, и будет легче. Я в Широкой щели живу. Хожу в горы, травки целебные собираю, а потом сдаю их. Зимой я носочками торгую, а весной и летом букеты делаю и на улице продаю. Да, трудно, конечно, но я не жалуюсь. Главное, чтобы войны не было! - сказала баба Валя. И заплакала.

Алена Мирошниченко