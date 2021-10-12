Еще один ковидный стационар закроют в Нур-Султане

Стационар для лечения коронавирусных больных на базе многопрофильной горбольницы №1 планируют закрыть в Нур-Султане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель акима города Асхат Оралов, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в конце августа-начале сентября эпидситуация в городе улучшилась.

Тем не менее, город продолжает оставаться в "красной" зоне по КВИ. На сегодня в стационарах лечатся 578 человек. Загруженность составляет 58,4% от 990 койко-место.

В городе развернуто семь инфекционных стационаров с коечной мощностью 990 коек, тогда как этим летом для лечения коронавирусных больных было задействовано 16 стационаров с коечной мощностью почти 4 тыс. коек. На этой неделе мы закрываем ковидный стационар на базе многопрофильной городской больницы №1. Там будет возобновлена плановая госпитализация в круглосуточный и дневной стационары. Данная городская больница в начале июля была перепрофилирована под инфекционный стационар на 600 койко-мест. Асхат Оралов

Мадина Мамырханова, Нур-Султан