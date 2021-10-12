В Туркестане стартовал республиканский конкурс по чтению наизусть Корана

В городе Туркестане стартовал X Республиканский конкурс чтецов Корана, посвященный 30-летию Независимости страны, сообщает zakon.kz.

Десятый республиканский конкурс по чтению наизусть Священного Корана, который начался сегодня в культурном комплексе "Конгресс Холл" в Туркестане, организован Духовным управлением мусульман Казахстана.

В церемонии открытия принял участие и выступил председатель ДУМК, Верховный муфтий РК Наурызбай кажы Таганулы.

- Сегодня уже в десятый раз проводится республиканский конкурс по чтению наизусть Корана, - отметил Наурызбай Таганулы. – Трудно переоценить роль и значение данного мероприятия. Главная его цель – не забывать слова Аллаха и жить в соответствии с Его указаниями, которые изложены в Священном Коране, быть духовно развитыми и постоянно совершенствоваться, стремиться к гармонии с самими собой и с окружающим миром. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в хадисе: "Лучшие из вас те, кто изучает Коран и обучает ему других". Желаю всем участникам успехов и благословения Всевышнего Аллаха.

Примечательно, что Десятый республиканский конкурс проходит в преддверии 30-летия Независимости нашего государства. Конечно, призовые места достанутся не всем, но тот факт, что участники прошли предварительный региональный отбор и попали на этот конкурс - уже большой успех.

Верховный муфтий выразил особую благодарность всем, кто внес вклад в организацию данного конкурса, а также имамам и другим служителям мечетей, оказавшим предметную помощь и поддержку в его проведении.

В конкурсе принимают участие 74 конкурсанта из всех уголков страны. Возраст у них разный, самому младшему 9 лет, старшему – под 30. Одно из условий конкурса – участник не должен быть старше 30 лет. Они представляют все регионы страны, все города и области.

Конкурс будет проходить по трем номинациям: заучивание и выразительное чтение 30 пар, 20 пар, 10 пар Священного Корана.

Сегодня начался первый этап, в ходе которого участники продемонстрируют не просто чтение Корана наизусть, без ошибок, но и выразительное чтение, что предусмотрено условиями конкурса.

За первое место в номинации "Чтение наизусть 30 пар Корана" будет подарен автомобиль, в других номинациях – денежные призы от 500 тысяч до трех миллионов тенге.

В состав жюри вошли известные хафизы, теологи и исламоведы Садуакас Олжабай (председатель), Камилжан Юлдашев, Данияр Жумабаев, Ерсин Амире и Жуманазар Садырханов.

В связи с эпидемиологической ситуацией, конкурс будет транслироваться на телеканале, YouTube-канале и официальных страницах муфтията в соцсетях.

Торгын Нурсеитова