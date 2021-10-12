Заседание ВЕЭС пройдет 14 октября

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 14 октября, передает zakon.kz.

14 октября в формате видеоконференцсвязи под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), инициированное Республикой Беларусь, - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.

Он отметил, что главы государств обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза и дальнейшее развитие экономического сотрудничества стран-участниц ЕАЭС.