Поезда с женскими вагонами начали курсировать в Казахстане

КТЖ запустил пилотный проект по оформлению билетов для женщин в двух пассажирских составах в направлении Алматы - Оскемен и Алматы - Мангистау, передает zakon.kz.

Если на проект будет спрос, то его обещают распространить на другие маршруты. По информации Rail-news.kz, такая возможность появилась в рамках осуществления Дорожной карты по дальнейшему развитию и модернизации системы, а также процессов продажи железнодорожных билетов на второе полугодие 2021 года.

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Основная задача пассажирских перевозок - максимальное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и повышении сервиса. Теперь у пассажирок будет право выбора - ехать в обычном вагоне или в "женском", - пояснил национальный перевозчик.

Внешне они ничем не отличаются, стоимость проезда одинаковая как в обычные вагоны, а соседями по купе будут исключительно женщины.

Так, со станции Алматы-2 выехали первые женские вагоны сообщением Алматы - Оскемен. В десятом купейном вагоне едут исключительно представительницы прекрасного пола разных возрастов.

Такая приятная неожиданность, что наша поездка будет в женской компании. Все делается во благо пассажиров. Нам предстоит более комфортное путешествие, - поделилась впечатлениями пассажирка из Алматы Гаухар Аутова.

В этом же вагоне в Оскемен к дочери направляется пенсионерка Роза Разиева, которая также отметила преимущество такого вагона для поездок на длительные расстояния. Она надеется, что в будущем такие вагоны появятся и на других направлениях.