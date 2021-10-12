Ондасын Уразалин: Образованное поколение - будущее нашей страны

Во вторник, 12 октября, на совещании под председательством главы региона Ондасына Уразалина студентам были вручены именные стипендии акима Актюбинской области.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Булбул Елеусинова, руководители государственных органов, ректоры высших и средних специальных учебных заведений.

В ходе встречи Уразалин подчеркнул, что в нашей стране молодежи оказывается всесторонняя поддержка.

Как отметил глава государства, очень важно поддерживать молодое поколение, ведь от этого напрямую зависит развитие и будущее государства. Сегодня именные стипендии получают лучшие и активные студенты высших и средних специальных учебных заведений нашего региона. Именные стипендии последние три года в целях поощрения назначаются студентам 2-3 курсов, имеющим высокую успеваемость и активно участвующим в общественной жизни области. Работа в этом направлении будет продолжена, - подчеркнул Уразалин.

Стипендия акима области была учреждена в 2017 году. За это время она была присуждена 1074 студентам высших учебных заведений и 300 студентам организаций профессионально-технического образования.

В текущем году стипендия присуждена 175 талантливым и одаренным молодым людям, в том числе из социально-уязвимых слоев населения, имеющим хорошую успеваемость и активно участвующим в общественной жизни.

В частности, 145 студентов высших учебных заведений получат стипендии в размере 160 000 тенге и 30 студентов учреждений профессионально-технического образования - 80 000 тенге.