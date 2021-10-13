Дерзкое ограбление алматинца - напали с ножом и отобрали 10 млн тенге

В Есике совершено разбойное нападение на парня, который хотел купить автомобиль, передает zakon.kz.

В дежурную часть УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что в приемный покой районной больницы поступил 33-летний житель Алматы с колотыми ранениями в области спины. Прибывшие полицейские зафиксировали данный факт и приступили к розыскным мероприятиям.

Стало известно, что подозреваемый на встрече с покупателем применил холодное оружие. Он отобрал денежные средства у потерпевшего в размере около 10 млн тенге, предназначенные для покупки автомобиля Toyota Camry 70, – сообщил начальник УП Енбекшиказахского района Жаксылык Алтынбаев.

Встреча и передача денег проходила в городе Есик.

Вычислить и задержать мужчину удалось быстро. Его опознали и свидетели, и потерпевший. Им оказался 22-летний житель города Есик. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное производство по ст. 192 ч.4 п.1 УК РК "Разбой". Задержанный признался в совершении преступления и водворен в ИВС, – дополнил Жаксылык Алтынбаев.