Отмена смертной казни - как изменится ситуация с преступностью в РК

Депутаты Мажилиса обеспокоены тем, что отмена смертной казни за терроризм вызовет увеличение количества таких преступлений в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

События в мире свидетельствуют о том, что терроризм не имеет границ и приобретает все более широкий международный характер. И это одна из главных современных угроз мирового сообщества. Мы видим, что сегодня происходит в Афганистане и ряде других стран. В этой связи скажите, отменяя смертную казнь за терроризм, наемничество, диверсию, не ослабляем ли мы защиту нашего государства и наших граждан? - спросил депутат Артур Платонов у заместителя Генерального прокурора Асета Чиндалиева во время рассмотрения поправок в законопроект по вопросам смертной казни.

Отвечая на вопрос, замгенпрокурора отметил, что в Казахстане принимаются все меры, чтобы не допустить роста таких преступлений. В частности, принята специальная программа по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

По тем преступлениям, которые вы перечислили, у нас сохраняется такой вид наказания, как пожизненное лишение свободы. Это тоже очень серьезное наказание, фактически всю жизнь человек будет находиться в местах лишения свободы, если его не помилуют, - подчеркнул заместитель главы Генеральной прокуратуры.

По его словам, однозначного мнения о том, повлияет ли отмена смертной казни на увеличение или уменьшение таких преступлений, нет.

Если остановиться на нашей практике, к примеру, когда за убийство человека в нашем Уголовном кодексе существовало наказание в виде смертной казни, таких преступлений было в два раза, а в некоторых случаях и в три раза больше, чем после отмены смертной казни за убийство. То есть этот факт подтверждает, что фактически на состояние преступности наличие смертной казни не влияет, - добавил Чиндалиев.

По итогам обсуждений поправки в законопроект по вопросам смертной казни были одобрены в первом чтении.

Тамила Языкова, Нур-Султан