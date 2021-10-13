Как бороться с разводами среди казахстанцев – предложения депутата

Депутат Дархан Мынбай в качестве профилактики разводов в семьях предлагает ввести специальные занятия в школах и вузах, а также проводить конкурс "Мерейлі отбасы" во всех учреждениях и организациях. Свои идеи по сохранению браков казахстанцев он высказал на пленарном заседании Мажилиса, обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову, передает корреспондент zakon.kz.

Сохранение каждой семьи - залог стабильности нашей Родины. "Шанырак молодой семьи должен стать колыбелью счастья", - сказал глава государства. Вместе с тем в предвыборной программе партии Nur Otan подчеркивается, что поддержка и укрепление семьи - залог успешного развития страны. Программа направлена на оказание законодательной, социальной и всесторонней поддержки благополучию семей и их достойному существованию. На наш взгляд, глубокий корень очень важной на сегодняшний день проблемы кроется в разводе молодежи, в распаде отдельных семей. Так как создание постоянной семьи, многодетность - основа увеличения численности нации, - подчеркнул Мынбай.

По его словам, сегодня системно фиксируется ослабление института семьи в обществе, в том числе сокращение числа созданных браков и рост фактов разводов. Настораживает тот факт, что в последние годы эти проблемы растут и среди молодежи.

Что мешает нам оставить потомство, следуя нашим обычаям и традициям? Логично ли ссылаться на социальную ситуацию? Правда в том, что больше страдают при разводе дети. Раздел имущества, спор об определении места жительства детей, алименты, разрыв родственных отношений и морально-социальные трудности. По данным Национального доклада о семье и официальной статистике, за период с 2015 по 2019 год общее количество зарегистрированных браков составило 709,6 тысячи, а количество разведенных семей - 274,5 тысячи. То есть по сравнению с зарегистрированными браками количество разводов увеличилось с 35% до 43%. Следовательно, за последние 5 лет в общей сложности зарегистрировано 389 браков в день, а разведено 150 семей, - сказал мажилисмен.

Он добавил, что по итогам 2019 года расторгнуто 59 796 браков, то есть за один день развелось 164 семьи. В этом же году брак расторгли около 120 тысяч человек, из них каждый второй, то есть более 60 тысяч (60 324 молодых человека - 50,5%) - молодежь в возрасте 18-35 лет. Большая часть разводов приходится на молодые семьи в возрасте 30-34 лет (23,3%).

Несмотря на то, что количество браков и разводов в 2020 году снизилось из-за глобальной эпидемии, нельзя быть равнодушным к данной ситуации, - полагает депутат.

В связи с этим парламентарий предложил правительству свои рекомендации по сохранению института семьи. В частности, следует рассмотреть преподавание специальных занятий в средних и высших учебных заведениях в связи с активизацией формирования и популяризации ценностей института устойчивой семьи среди молодежи. В случае развода предлагаются систематизация и стимулирование предсудебной медиационной работы, пропаганда опыта цивилизованных стран, направленного на сохранение семьи. Например, в Италии, где бракоразводный процесс регистрируется минимально, если брак не получилось сохранить, супруги пожизненно будут содержать друг друга. Вдобавок, как отметил Президент Казахстана в своем Послании, необходимо разрешить перевод части пенсионных накоплений, превышающей пределы достаточного размера, в "Отбасы банк" с целью приобретения жилья. Необходимо совершенствовать такой механизм поддержки и для многодетных семей.

Нацконкурс "Мерейлі отбасы" должен проводиться во всех учреждениях, организациях и коллективах независимо от форм собственности. Тиражирование информации, видеоконтента в социальных сетях и средствах массовой информации, популяризирующих семейные ценности в современном формате. В народе есть крылатое выражение: "Отан - отбасынан басталады". Мы считаем, что поддержка и защита каждой семьи и молодого шанырака является неотложной задачей государства в повышении качества человеческого капитала, - заключил Мынбай.

Оксана Скибан, Нур-Султан