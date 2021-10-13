Начислила себе лишние 54 млн тенге: в Атырау осудили экс-чиновницу

Экс-заместителя руководителя Управления образования Атырауской области признали виновной в растрате бюджетных средств, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Мой город", с 2015 по 2020 год, пользуясь своим служебным положением, вместе с подельником Толганай Колбаева присвоила 111 миллионов бюджетных тенге.

Из этих денег 54 миллиона тенге присвоила Колбаева, остальные деньги - ее подельник. Совершили они преступление путем незаконного начисления себе заработной платы. Колбаева перечисляла деньги на свою банковскую карту, а также на карту своей матери, - говорится в материалах дела.

Экс-чиновница в ходе судебного следствия свою вину признала и раскаялась. Она активно сотрудничала со следствием и полностью вернула присвоенные средства.

При вынесении приговора суд учел и тот факт, что у осужденной есть несовершеннолетние дети.

Женщину признали виновной и приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, ей пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Однако в связи с тем, что у осужденной есть малолетние дети, суд решил отсрочить наказание на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.