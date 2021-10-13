Обманул на 20 млн тенге - серийный аферист обратился к казахстанцам

В Алматинской области задержан серийный аферист, обманывавший пенсионеров и инвалидов, сообщает zakon.kz.

В конце прошлого месяца в полицию Енбекшиказахского района обратилась 66-летняя жительница города Есик с просьбой принять меры в отношении неустановленного лица, который обманным путем завладел денежными средствами в размере 80 тыс. тенге, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-ресурсе МВД РК.

Полицейскими был задержан 32-летний подозреваемый.

В ходе расследования установлено, что мужчина на протяжении двух лет занимался мошенническими действиями. На сегодня доказана его причастность в совершении 17 фактов мошенничества, сумма ущерба которых составила более 20 млн тенге. Основная часть мошенничества была совершена в отношении пенсионеров, инвалидов по увеличению социальных выплат, пенсий и пособий.

Как сообщается, свою преступную деятельность подозреваемый начал с 2019 года.

В отношении него возбуждено уголовное производство по ст. 190 ч. 3 УК РК, он водворен в ИВС Енбекшиказахского РУП.

Подозреваемый рассказал, как он обманывал людей, и обратился к гражданам.

Хотел бы сказать людям - никому не доверяйте. Интернет-мошенники есть сейчас. Просто обратитесь в госорганы или в тот же самый банк (в случае, если столкнулись с мошенничеством - прим. ред.), - сказал он.

Также задержанный посоветовал "читать побольше газет и смотреть новости".

Там все говорят, показывают про мошенничество, - резюмировал подозреваемый.