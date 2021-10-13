О наиболее загрязненных городах Казахстана высказался президент

К 2025 году 10 наиболее загрязненных городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Более "зеленой" альтернативой углю в качестве топлива становится газ. Проведена масштабная газификация страны. Сегодня доступ к надежному экологически чистому топливу имеют почти 10 млн наших граждан. Крупнейшие города, а это Алматы, Нур-Султан, Караганда. Реализуем масштабные проекты по переводу теплоэлектростанции с угля на газ. К 2025 году 10 наиболее загрязненных городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии. Казахстан имеет колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики, - сказал глава государства на конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана".

Он добавил, что, согласно планам, доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе должна составить как минимум 15% к 2030 году.

Для этого, по его словам, совершенствуется нормативная среда, создаются максимально привлекательные условия.

Определенные ожидания возлагаем на ряд проектов с нашими стратегическими международными партнерами. Касым-Жомарт Токаев

Айша Тулеубекова, Нур-Султан