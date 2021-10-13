Токаев прогнозирует возможный дефицит воды в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о возможном дефиците воды к 2030 году, передает корреспондент zakon.kz.

Глава государства на конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" сообщил, что, по данным ООН, в связи с глобальным потеплением и антропогенным воздействием мировой дефицит воды к 2030 году может достичь 40%.

Водная безопасность Казахстана во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек. Сегодня наблюдается снижение объемов поступающей воды из сопредельных стран. Это приводит к нарушению естественного водного баланса рек и озер, а также к ухудшению экологического положения в ряде регионов Казахстана, - сказал президент.

По его словам, под эгидой ОНН принят ряд международных соглашений, регулирующих вопросы охраны и использования трансграничных водотоков.

Думаю, назрела необходимость координации усилий по фактическому выполнению международных обязательств путем расширенного диалога и сотрудничества. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку партнеров и международного сообщества, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан