Выбросы парниковых газов Казахстана могут превысить 473 млн тонн к 2030 году

Выбросы парниковых газов Казахстана растут, несмотря на обязательства по их сокращению, сообщил на конференции "Пути достижения углеродной нейтральности Казахстана" министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент zakon.kz.

По последним данным Global Carbon Atlas за 2019 год, Республика Казахстан среди 221 страны занимает 21-е место по объему выбросов углекислого газа, 11-е место по выбросам на душу населения и 5-е место по углеродоемкости ВВП, - напомнил Брекешев.

По его словам, национальные выбросы парниковых газов в 2019 году составили более 364 млн тонн.

Он добавил, что в рамках Парижского соглашения Казахстан принял на себя обязательства сократить выбросы на 15% к 2030 году от уровня 1990 года, а при международной поддержке - на 25%.

Однако на сегодняшний день выбросы уже превышают уровень 1990 года. По прогнозам, общие выбросы продолжат расти и достигнут уровня более 473 млн тонн в 2060 году, если не предпринять кардинальные меры по трансформации реализуемых политик, - сообщил министр.

На конференции глава ведомства уточнил, что борьба с изменением климата меняет мировую экономическую повестку, наблюдается устойчивый тренд декарбонизации крупных экономик мира, а количество стран, заявивших о целях углеродной нейтральности, ежегодно растет.

Крупные финансовые институты полностью отказались от проектов, связанных с углем в пользу зеленых технологий. Экономическое давление на угольную отрасль усиливается. Согласно исследованиям CarbonTracker, начиная с 2015 года число строящихся угольных электростанций сократилось на 84% во всем мире. С 2023 года ЕС планируется введение пограничного углеродного налога на импорт углеродоемкой продукции (CBAM EC). Это кардинально изменит правила международной торговли, - заключил Брекешев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан