Снижение спроса на уголь, нефть и газ прогнозируют в Минэкологии РК

Для достижения углеродной нейтральности в течение 40 лет необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка 650 млрд долларов. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент zakon.kz.

Глава Минэкологии выступил на конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана".

Расчеты показали, что для достижения углеродной нейтральности в течение 40 лет необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка 650 млрд долларов. При этом более 80% инвестиций потребуется после 2040 года. Сектора, требующие наибольшего объема инвестиций за 40 лет, - это производство электро- и теплоэнергии - 305 млрд долларов, транспорт - 167 млрд долларов, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность - 65 млрд долларов, ЖКХ - 57 млрд долларов. А также сельское хозяйство - 49 млрд долларов и технологии улавливания и хранения углерода - 10 млрд долларов, - добавил министр.

Вместе с этим, добавил он, по оценкам модели инвестиции в сектор добычи угля, нефти и газа будут сокращаться ввиду снижения спроса на эти ресурсы в долгосрочной перспективе.

Для обеспечения заявленных показателей и цели по достижению углеродной нейтральности нам необходимо реформировать отраслевые политики, оказывающие влияние на национальные выбросы… Автомобильный транспорт нуждается в более ясных планах по развитию соответствующей инфраструктуры "зеленого" транспорта и в сильных программных мерах государственной поддержки, - подчеркнул Брекешев.

Указал он и на необходимость снижать теплопотери на 30-50% в существующем жилом фонде путем термомодернизации. Тогда как новые здания, как жилые, так и общественные, по его словам, должны соответствовать высокому классу энергоэффективности, с обязательным использованием ВИЭ.

В растениеводстве, считает министр, нужно ускорить переход к органическим методам земледелия.

Мировой спрос на органическую продукцию растет, несмотря на высокую цену в сравнении с выращенной традиционным способом. Необходимо оказывать господдержку в области экспорта органической продукции. Увеличение поголовья скота и птиц требует принятия мер по широкому распространению биогазовых установок для переработки отходов животноводства, - резюмировал министр.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан