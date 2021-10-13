Главу отдела строительства подозревают в получении крупной взятки в Уральске

Чиновника подозревают в том, что при пособничестве знакомого он получил 134 млн тенге за содействие в заключении договора госзакупок по конкурсу, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по ЗКО начато расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел строительства по г. Уральск", который при пособничестве гр. "Н" в период с октября 2020 года по 11 октября 2021 года получил от директора ТОО "Ш" взятку в особо крупном размере - 134 млн тенге из ранее оговоренных 170 млн тенге за оказание содействия в заключении договора государственных закупок по конкурсу, - рассказали в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Отмечается, что чиновник помог беспрепятственно подписать акты выполненных работ по объекту строительства двух девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 млрд тенге по госпрограмме "Нұрлы жер".

Глава отдела и его предполагаемый пособник задержаны и водворены в ИВС.