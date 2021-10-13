Готовятся карантинные послабления для ночных клубов в Казахстане

Решение принято на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Деятельность ночных клубов разрешили для казахстанцев с "зеленым" статусом с заполняемостью до 50%. Однако есть ограничения для каждой санэпидзоны:

- "зеленая" - не более 100 человек;

- "желтая" - не более 70 человек;

- "красная" - не более 50 человек.

Также приняты послабления для участников проекта Ashyq.

Теперь участники проекта Ashyq смогут работать до 3:00, а лидеры - до 5:00 в "зеленой" зоне и до 1:00 и до 3:00, соответственно, в "желтой". Ждем изменений в постановлениях санврачей, - сообщил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Олжас Ордабаев.

Решение вступит в силу после внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача Казахстана.