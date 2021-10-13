Послабления внесены в порядок пересечения госграницы РК

Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.



С докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране выступил Министр здравоохранения Алексей Цой. За последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 30%, летальности – на 40%.



На заседании МВК был принят ряд важных решений:



1) в целях формирования коллективного иммунитета против COVID-19 увеличен контингент, подлежащий вакцинации с 9,9 млн до 11,4 млн человек, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ позволит достичь коллективного иммунитета на уровне 60%;



2) ревакцинацию населения планируется начать с третьей декады ноября т.г. для следующих категории: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений и закрытых учреждений, сотрудников силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследования и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ;



3) продлено время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, "в зеленой зоне" - до 03:00, лидеров проекта Ashyq - до 05:00; "в желтой зоне" - до 01:00, лидеров проекта Ashyq - до 03:00;



4) взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, в результате, Республикой Казахстан достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 15 странами (Турция, Венгрия, Грузия, Кыргызстан, Молдавская Республика, Монголия, Таиланд, Республика Беларусь, Армения, Иран, Сан-Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины);



5) в порядок пересечения государственной границы РК на период карантинных ограничений внесены изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию РК:

иностранцам, которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства;

иностранцам, являющимся членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны.

Завершая заседание МВК, Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений и обозначил перед участниками МВК приоритетные задачи на ближайшее время.