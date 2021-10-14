Названы имена первых боксеров от Казахстана на ЧМ в Белграде

Названы имена боксеров, которые находятся в списке участников чемпионата мира по боксу в Белграде, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как пишет онлайн-издание Insidethegames.biz, среди участников мундиаля оказались два представителя Казахстана - бронзовый призер Олимпийских игр Сакен Бибосинов и чемпион юношеских Олимпийских игр 2018 года Айбек Оралбай.

Впервые после пересмотра категорий в августе на турнире будут представлены 13 весовых категорий.

Также в списке тех, кто должен отправиться в Сербию, находятся чемпионы мира Энди Круз Гомес, Рониэль Иглесиас, Арлен Лопес и Хулио Ла Крус из Кубы; золотой медалист 2019 года Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана; золотой призер чемпионата мира Цотне Рогава из Украины; призеры Олимпийских игр Оганес Бачков из Армении, Лорен Альфонсо из Азербайджана, Абнер Тейшейра из Бразилии и Эумир Марсьял из Филиппин.





