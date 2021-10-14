В Казахстане зафиксирован прирост заболевших коронавирусом

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 октября 2021 года. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам страны. По сравнению с предыдущим днем число больных стало больше на 278 человек. Например, в Алматы по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 81, в ВКО - на 61, в Нур-Султане - на 30 человек, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 910 832 случая.
В Казахстане 1895 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 852 744 человека.
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