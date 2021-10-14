В Казахстане зафиксирован прирост заболевших коронавирусом

14 октября 2021, 08:01
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 октября 2021 года. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам страны. По сравнению с предыдущим днем число больных стало больше на 278 человек. Например, в Алматы по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 81, в ВКО - на 61, в Нур-Султане - на 30 человек, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 270,
  • в городе Алматы – 350,
  • в городе Шымкент – 81,
  • в Акмолинской области – 120,
  • в Актюбинской области – 78,
  • в Алматинской области – 142,
  • в Атырауской области – 51,
  • в ВКО – 135,
  • в Жамбылской области – 35,
  • в ЗКО – 66,
  • в Карагандинской области – 163,
  • в Костанайской области – 97,
  • в Кызылординской области – 42,
  • в Мангистауской области – 7,
  • в Павлодарской области – 154,
  • в СКО – 149,
  • в Туркестанской области – 45.

Всего в стране подтверждено 910 832 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1895 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 61,
  • в городе Алматы - 419,
  • в городе Шымкент - 126,
  • в Акмолинской области - 45,
  • в Актюбинской области - 153,
  • в Алматинской области - 155,
  • в Атырауской области - 10,
  • в ВКО - 196,
  • в Жамбылской области - 16,
  • в ЗКО - 81,
  • в Карагандинской области - 178,
  • в Костанайской области - 126,
  • в Кызылординской области – 37,
  • в Мангыстауской области - 24,
  • в Павлодарской области - 93,
  • в СКО - 94,
  • в Туркестанской области - 81.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 852 744 человека.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?