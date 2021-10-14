Рыбакина вышла в полуфинал американского турнира

14 октября 2021, 08:41
Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает успешное выcтупление в парном разряде на турнире BNP Paribas Open, передает zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой уже дошли до стадии 1/2 финала, обыграв немало известных и авторитетных игроков парной категории. В четвертьфинале казахстанско-российский дуэт был сильнее чешских теннисисток Мари Бузкова и Люци Храдецка – 1:6, 6:1, 10:3.

Теперь Елена и Вероника могут попасть в финал парных игр, если обыграют в полуфинале украинско-латышский тандем игроков Людмила Киченок и Елена Остапенко. Данный полуфинал состоится 15 октября.

Куандык Шынасилов


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