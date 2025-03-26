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Все о теннисе

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами

Арина Соболенко победила Чжэн Циньвэнь, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 07:24 Фото: j48tennis
Первая ракетка мира Арина Соболенко прошла в 1/2 финала "тысячника" в Майами, сообщает Zakon.kz.

Она за два сета расправилась с девятой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь со счетом 6:2, 7:5.

За выход в финал лидер женского рейтинга поспорит с итальянкой Жасмин Паолини. Она занимает седьмую строчку рейтинга WTA. Матч между ними пройдет 27 марта.

А соперница Соболенко в финале в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева попросила на днях медицинскую паузу и проиграла русской американке Анисимовой турнир в Майами.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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