Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами

Она за два сета расправилась с девятой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь со счетом 6:2, 7:5.

Another day at the office! 💼@SabalenkaA is into the semifinals after defeating Zheng 6-2, 7-5. #MiamiOpen pic.twitter.com/jxcbBXoJv6