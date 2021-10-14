"Акробат и каскадер": алматинец оштрафован за сальто на пешеходке

Алматинец получил штраф за сальто на пешеходном переходе, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовали на странице в Instagram.

В полиции города пояснили, что парень не соблюдал правила дорожного движения.

Стоит отметить, что невыполнение пешеходами ПДД влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей (5834 тенге).

Это не первое правонарушение "акробата".

В свою очередь комментаторы положительно отреагировали на ролик.

- Да оставьте его в покое уже! Мне нравится. "Все глупости на земле делаются с умным лицом! Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!";

- Дорогу перешел через сальто на зеленый. За это какой штраф?

- Человек не наркотики продает, а просто несет кучу мотиваций для молодежи! - пишут пользователи.