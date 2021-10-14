"Акробат и каскадер": алматинец оштрафован за сальто на пешеходке

Алматинец получил штраф за сальто на пешеходном переходе, сообщает zakon.kz.
Видео опубликовали на странице в Instagram.
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В полиции города пояснили, что парень не соблюдал правила дорожного движения.
Молодой человек совершил правонарушение, за что привлечен к административной ответственности по ст. 615 ч. 1 КоАП РК, то есть невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения, - уточнил замначальника ДП города Рустам Абдрахманов.
Стоит отметить, что невыполнение пешеходами ПДД влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей (5834 тенге).
Это не первое правонарушение "акробата".
Ранее он был привлечен к административной ответственности по статьям 590 ч. 2 и 593 ч. 2 КоАП РК, - добавили в полиции.
В свою очередь комментаторы положительно отреагировали на ролик.
- Отправьте его энергию на Олимпиаду.
- Да оставьте его в покое уже! Мне нравится. "Все глупости на земле делаются с умным лицом! Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!";
- Дорогу перешел через сальто на зеленый. За это какой штраф?
- Человек не наркотики продает, а просто несет кучу мотиваций для молодежи! - пишут пользователи.
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