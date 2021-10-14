В Акмолинской области пастух-рецидивист стрелял в предпринимателя

В Акмолинской области пастуха подозревают в покушении на убийство предпринимателя, передает zakon.kz.

9 октября в дежурную часть ОП района имени Біржан-Сал позвонил 55-летний директор предприятия, занимающегося разведением лошадей, и сообщил о совершенном преступлении.

Установлено, что, находясь на территории ТОО, подозреваемый произвел выстрелы из неустановленного ружья в сторону 56-летнего сельчанина, который был доставлен в районную больницу с диагнозом "огнестрельное ранение правой ноги в области бедра, левой руки в области кисти". Злоумышленник скрылся с места преступления на попутных автомашинах, добрался до села Талапкер и пешком направился в село Максимовка Целиноградского района, где был задержан сотрудниками отдела полиции района Біржан-Сал, - сообщили полицейские.

Личность подозреваемого в стрельбе установлена, им оказался пастух данного предприятия.

26-летний житель Жамбылской области неоднократно привлекался к уголовной ответственности и состоял на оперативных учетах в ОВД, - добавили в ДП Акмолинской области.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 24 ч. 3-99 ч.1 УК “Покушение на убийство“. Подозреваемый заключен под стражу.