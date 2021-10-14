Велоклуб "Астана" покидает капитан

Один из лидеров казахстанской команды "Астана" - датчанин Якоб Фульсанг в новом сезоне наденет майку другой велогруппы, передает zakon.kz.

Якоб Фульсанг и Уго Уль переходят в Israel Start-Up Nation, сообщается на странице израильской команды в Instagram.

View this post on Instagram Публикация от Israel Start-Up Nation (@teamisraelsun)

Датчане подписали трехлетний контракт с ISN.

Фульсанг провел в майке "Астаны" девять сезонов, дойдя до уровня капитана команды. Он побеждал на "Льеж-Бастонь-Льеж" и "Джиро ди Ломбардия", дважды выигрывал многодневки "Критериум Дофине" и "Вуэльту Андалусии".

Брал этапы на испанской "Вуэльте" и "Туре Алматы", а также на различных многодневках.

Уго Уль защищал честь "Астаны" последние четыре года. В этом году он стал чемпионом Дании в гонке с раздельным стартом.

Куандык Шынасилов