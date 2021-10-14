Нуждающиеся в соцработнике смогут сами встать в электронную очередь

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере предоставления специальных социальных услуг, сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что при соответствии пакета документов специалист ведомства вносит автоматизированную информационную систему "Е-Собес" данные из заявления обратившегося лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации.

При этом он может сам обратиться с заявлением через госкорпорацию, его данные автоматически передаются в АИС "Е-собес".

После вынесения решения о предоставлении специальных социальных услуг, ведомство по месту жительства обратившегося в течение двух рабочих дней направляет уведомление об оформлении документов и о необходимости авторизации и выбора организации стационарного типа на портале социальных услуг (http://aleumet.egov.kz).

Решение о предоставлении специальных социальных услуг принимается в течение трех рабочих дней со дня получения заключения социального работника по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах и Акта обследования жилищных и материально-бытовых условий.

Эти изменения вносятся в правила оказания госуслуги "Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому", а также на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях.

Как поясняется, ранее в закон "О специальных социальных услугах" внесли дополнение, которое позволяет людям, или семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации обратиться за помощью, в частности, предоставить им социального работника или определить нуждающегося человека в социальный дом. И сделать это можно через портал социальных услуг.

Таким образом, выбор и возможность встать на электронную очередность можно будет на портале социальных услуг самим услугополучателем. Ранее очередность велась специалистами ОЗИСП, - отметили в Минтруда.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 октября.