Запрещать работы на Каспийском море могут в период миграции животных

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли Закон РК "О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", предусматривающий ряд мер для регулирования деятельности компаний в случае негативного воздействия на охраняемые виды животных и места их обитания, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, по итогам Пятого каспийского саммита, состоявшегося в городе Актау 12 августа 2018 года, главами прикаспийских государств решено провести внутригосударственные процедуры согласования для вступления в силу Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

В связи с этим разработан проект Закона "О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря". Целью протокола является сохранение биологического разнообразия, экосистем и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря, - уточнил он.

Таким образом, предусмотрено принятие прикаспийскими государствами ряда мер. Это регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места их обитания; контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны, их частей, а также дериватов; контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведет к нарушению фауны, особенно в период размножения, инкубации, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса.

Каждая сторона, при невозражении других сторон, может для целей настоящего протокола выделять охраняемые районы в морской среде и на прибрежной территории с целью защиты мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения; мест обитания, жизненно важных для выживания, размножения и восстановления находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны; защиты объектов особой важности ввиду их научной, эстетической, культурной или образовательной значимости, - перечислил глава ведомства.

Для охраны районов и управление ими, стороны принимают необходимые природоохранные меры, в том числе введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, которые могут прямо или косвенно нанести вред целостности экосистемы; регулирование интродукции и реинтродукции в данный район; регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами; регулирование рыболовства, охоты, отлова животных, сбора растений или их уничтожения.

Присоединение к протоколу определяется необходимостью участия Казахстана в сохранении биологического разнообразия, предотвращения загрязнений окружающей среды с морских судов и антропогенных источников, обеспечения устойчивого использования биологических ресурсов, а также содействие многостороннему сотрудничеству государств по реализации быстрых и эффективных мер по защите морской среды Каспийского моря. Протокол согласован без замечаний с заинтересованными государственными органами и не повлечет негативных социально-экономических последствии, - заключил Брекешев.

Оксана Скибан, Нур-Султан