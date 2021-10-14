Госпредприятия препятствуют развитию частного предпринимательства в Казахстане

Первый заместителя председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов в Мажилисе озвучил основные условия для развития конкуренции в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Рустам Ахметов сообщил, что основной вопрос развития конкуренции для нашей страны - это сокращение государственного участия.

По его данным, на монопольных рынках топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи и на многих конкурентных рынках государство - ключевой игрок.

Обладая административным ресурсом и доступом к бюджетному финансированию и государственной поддержке, государственные предприятия препятствуют развитию частного предпринимательства. К примеру, невозможно конкурировать частному автопарку с коммунальным предприятием, получающим больший объем субсидирования и гарантированный акиматом лизинг. Также невозможно конкурировать частной стоматологии или поликлиники с местной государственной организацией, имеющий приоритетный доступ к финансированию в рамках государственного медицинского заказа, - пояснил он.

А на рынках грузовых железнодорожных перевозок, товарного газа появление частных предпринимателей, заявил спикер, невозможно в силу не экономических, а административных ограничений, введенных в интересах государственных компаний.

Всего по стране насчитывается порядка 6 тысяч субъектов квазигосударственного сектора, из них более 700 предприятий коммерческого, производственного профиля, созданных в форме АО, ТОО. Несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень государственного участия - 14,8 % ВВП, - отметил Ахметов.

При этом, заметил зампред Агентства, с целями участия государства в производственной, коммерческой деятельности возникает неопределенность. А это порождает такие нетипичные решения, как создание предприятий для передачи ему части функционала госорганов, включая контрольные функции или функции проведения госзакупок, либо на примере региональных СПК участие в предприятиях с выделением им земельных участков в обход конкурсных процедур.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан