Стрелок из Перми признал вину

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров полностью признал вину, сообщает zakon.kz.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказал РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Следствие предъявило обвинение студенту по делу о массовом убийстве.

После трагедии в Перми прошел почти месяц. Все это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении. Сейчас состояние здоровья Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия. Вчера ему было предъявлено обвинение, - отметил Бастрыкин.

Нападение на Пермский университет произошло 20 сентября. Тогда первокурсник убил шестерых и ранил 47 человек.

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Сам преступник был ранен при задержании и долгое время находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Бекмансурову провели несколько операций и ампутировали ногу.

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